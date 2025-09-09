為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    稱中共閱兵習普同框「恐怖景象」安倍昭惠：台日攜手為世界和平努力

    日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠（前排左六）昨與台灣捐日稻米訪團會面。（記者吳哲宇攝）

    2025/09/09 05:30

    〔記者吳哲宇／日本福岡報導〕中國國家主席習近平、俄羅斯總統普廷和朝鮮最高領導人金正恩共同出席中共九三大閱兵，日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠昨日表示，這個景象讓人感到有點恐怖，不知道世界會往哪個方向發展；但即便如此，日本和台灣屆時也應該攜手合作，一起為世界和平共同努力。

    我捐贈20噸台灣米給日本中小學

    因應日本缺米且米價上漲，印太戰略智庫執行長矢板明夫等人組織活動，預計捐贈廿噸「台南十一號」稻米給日本山口縣、石川縣的中小學，並在昨天率團啟程，包括擔任團長的前衛生署長涂醒哲、台日產經友好促進會會長葉建揚、台日交流高座之友會會長何敏豪、亞細亞智慧財產保護公司董事長檀上典子等人隨行，一行人並在昨天與安倍昭惠共進午餐。

    安倍昭惠：與台灣關係就像家人

    安倍昭惠表示，在日本最困難的時候，台灣將「台南十一號」台灣米帶來日本，她和日本的小朋友都非常感動。安倍昭惠也提到，過去多次拜訪台灣，這個月也將在安倍晉三生日當天，出席台灣政治大學成立的安倍晉三研究中心揭幕儀式，她已感覺與台灣的關係就像家人一樣。

    安倍昭惠另指出，她先前是以普通民眾身分與普廷見面、交流，希望促進世界和平，但她前幾日在電視上看到中國在天安門舉行大閱兵，習近平和普廷兩個人站在一起，讓人感到有點恐怖，不知道世界會往哪個方向發展。即便如此，日本和台灣也應該攜手合作，一起為世界和平共同努力。

