    花蓮艦交船 蕭美琴：持續擴充海巡艦隊能量

    海巡署千噸級巡防艦「花蓮艦」昨交船，副總統蕭美琴（右二）登艦向媒體比出愛心手勢。（中央社）

    2025/09/09 05:30

    強化海域防線 積極推動海巡艦艇前瞻發展計畫

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕海洋委員會委託台灣國際造船公司建造六艘千噸級巡防艦，昨日上午邀請副總統蕭美琴見證第四艘千噸級的「花蓮艦」交船，並為第五艘千噸級巡防艦「澎湖艦」頌命名詞。蕭在致詞時表示，她曾經在花蓮擔任立委長達十年，她相信「花蓮艦」會把這股力量帶到海上，正如花蓮是迎向太平洋的前線，「花蓮艦」也將成為守護國家海疆的第一道防線。

    第五艘千噸級巡防艦命名「澎湖艦」

    蕭美琴表示，國際情勢多變，俄烏戰爭、中東衝突，都在提醒和平不是理所當然，台灣要確保穩定的經濟及民生發展，必須強化自身的安全與防衛；因此，近幾年來，政府積極推動海巡艦艇前瞻發展計畫，持續擴充與現代化艦隊，這不只是台灣工藝的展現，更是對「國艦國造」的承諾與責任。

    蕭美琴指出，自己曾在花蓮擔任立委長達十年，看見「花蓮艦」正式交船，不單只是一艘艦艇誕生，更是一份情感的連結與責任；相信花蓮艦會把這股力量帶到海上，正如花蓮是迎向太平洋的前線，成為守護國家海疆的第一道防線。

    蕭美琴並說，政府將持續推動海巡下一階段的造船計畫，不斷提升艦隊能量，強化海域防線，國家安全不只是一艘艦艇的責任，而是一群有勇氣、有擔當的人共同築起的防線。副總統也於現場為「澎湖艦」（CG1007）頌命名詞，並見證該艦下水擲瓶及「花蓮艦」交船儀式。

    海洋委員會主委管碧玲表示，非常感謝副總統蒞臨、支持海巡同仁，第五艘的千噸海巡艦艇命名，代表海巡艦艇又要再往前一步，感謝建造、監造、測試等各項團隊，不論是政府、民間同心協力目標一致，就是把船造好。

    海洋委員會委託台船建造的千噸級巡防艦「花蓮艦」昨日交船，保衛我國海域。（記者吳昇儒攝）

