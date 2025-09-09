黨主席之位 以退為進？》挺朱大將積極奔走 為朱連任鋪路

黨內人士指出，以國民黨團總召傅崐萁（前）為首的「挺朱派」仍不死心，積極奔走為朱立倫（後）牽線拜會黨內大老，為朱爭取連任。（資料照）

2025/09/09 05:30

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席即將改選，雖然黨主席朱立倫一再強調要順利交棒、放心交棒，喊話「眾望所歸」的人選帶領國民黨重返執政，但黨內人士則透露，以國民黨團總召傅崐萁為首的「挺朱派」仍積極為朱奔走，牽線拜會黨內大老，朱立倫至今也未明確表示不會競選連任，宣示交棒反被「反朱派」視為「以退為進」的策略。

國民黨主席選舉將於十月十八日投票，除了台中市長盧秀燕宣布不參選，目前已表態參選者包括孫文學校總校長張亞中、立委羅智強、前立委鄭麗文、前彰化縣長卓伯源、前國民黨副秘書長張雅屏、國民黨中常委孫健萍、彰化縣議長謝典林、前國大代表蔡志弘、律師李漢中等九人，但黨內咸認，還會有重量級「大咖」出場承擔大任。

請繼續往下閱讀...

朱立倫在八二三大罷免結束後，一再強調要順利交棒、放心交棒，呼籲全黨要團結支持「眾望所歸」的人選，看似放手卻在四日頒發中評會主席團主席證書給「戰鬥藍」召集人趙少康及前台大校長管中閔；而原訂九月一日至五日辦理的黨主席選舉領表登記作業，也在傅系中常委陳俗蓉提案後，通過順延二週。

「全都是在算計。」黨內人士指出，朱立倫表面上稱要讓更多人參與，實質是抓緊黨主席選舉的主導權，確保其在交棒以後，還有一定的話語權；而且，朱至今未明確表示不會競選連任，「交棒說」是因為「反朱派」聲浪高漲，朱不得不表態的「以退為進」策略。

黨內人士稱朱都在算計

一位黨內大老透露，傅崐萁等「挺朱派」還沒有死心，一直在拱朱連任，並持續為朱牽線拜會黨內大老等要角，但部分黨內大老對於由朱連任一事頗有「異議」。

另一名被點名的重量級「大咖」、前台北市長郝龍斌，今日將接受廣播節目專訪。據掌握，郝持續「鴨子划水」，已經拜會過王金平、吳伯雄及多位黨內要角，是否會於今日宣布參選，備受外界矚目。

郝今宣布參選？受矚目

對於朱立倫可能參選連任，鄭麗文昨質疑，自己在私下拜會時，每個人都告訴他，「不要天真到相信朱立倫不會下來選」。選主席是要講願景、改革，為什麼朱的團隊一再強調要交棒，但大家都不相信？這也是國民黨要檢討的問題，如果黨主席的話沒人相信，那又要怎麼讓人民相信？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法