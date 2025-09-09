柯獲交保直奔新竹老家過火爐

前台北市長柯文哲昨由妻子陪同下回老家，在家門前跨過火爐，用力踩破紅瓦象徵去除霉運。（記者蔡彰盛攝）

2025/09/09 05:30

〔記者張文川、劉詠韻、王冠仁、徐聖倫、蔡彰盛、廖雪茹／綜合報導〕台北地院審理京華城容積等弊案，五日裁定前台北市長柯文哲七千萬元交保，柯妻陳佩琪上週先匯五千萬元至台灣銀行公庫部，昨再補足二千萬元餘額，北院確認具保金已全部到位，提解柯文哲到院，於柯的左腳踝安裝電子腳環，並通報海關限制出境、出海令，下午二時十分柯文哲辦保完畢獲釋。

北院指出，柯雖被限制住居於台北市住處，但法院並未限制柯的行動自由，僅限制他每晚八時至十時之間，須以個案手機自拍面部照片上傳至科技監控中心，也未限制他一定要天天住家裡。

請繼續往下閱讀...

柯文哲去年九月五日羈押禁見四個月，十二月廿六日北檢偵結起訴，隔天移審北院，承審庭裁定柯三千萬元交保，高院撤銷發回；同月廿九日北院更裁柯七千萬元交保，仍被高院撤銷，北院今年元月二日更二裁羈押禁見、並延押三次迄昨，扣除短暫交保的六天，柯共被收押三六三天。

支持者簇擁下 強調絕不投降

柯文哲安裝電子腳環後獲釋，在北檢門口受訪獨白七分鐘，再於支持群眾簇擁下走至停在捷運出口旁的座車，兩百多公尺走了卅分鐘，柯上車前擴音喊話「大家回去工作，我絕不會投降、屈服，繼續努力」，柯隨即驅車直奔新竹老家「過火爐、踩碎瓦」。

柯文哲昨天下午約二點廿分許，完成交保手續後先在北院外受訪，上車前擴音喊話「大家回去工作，我絕不會投降、屈服，繼續努力」，隨即由妻子陳佩琪陪同，驅車直奔新竹老家。柯家依習俗準備了火爐放在門口，柯跨過火爐，用力踩破紅瓦象徵去除霉運，同時也祈願未來運勢順遂。

新竹市議員李國璋表示，柯文哲回到家，第一個是吃「八一四冰棒」，然後才吃豬腳麵線，並邊吃邊和柯母和妹妹等人話家常；柯母則是希望兒子洗澡、晚餐之後再北返。柯母也說，柯文哲預計十日祭拜父親柯承發。

今天仍須到法院開庭

柯文哲甫獲交保，今天仍要至法院開庭，合議庭今傳喚北市都委會前委員徐國城作證；週四將傳喚民眾黨秘書長周榆修、黨工李婉萱作證。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法