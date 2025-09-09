為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    柯自比如欽差要犯 他出牢房 獄友要面壁

    前台北市長柯文哲昨中午兩點半交保後，在妻子陳佩琪、民眾黨主席黃國昌（左）等人陪同下步出台北地院。（記者陳逸寬攝）

    2025/09/09 05:30

    〔記者劉詠韻／台北報導〕前台北市長、民眾黨前主席柯文哲深陷京華城弊案，被羈押禁見逾一年，台北地方法院上週裁定以七千萬元交保，並施以電子腳環與個案手機雙重科技監控。柯昨天下午辦完交保手續後受訪表示，所有出庭作證的公務員皆稱京華城案依法行政，反觀檢方調查長達一年，卻未查出任何實質違法證據，指「京華城根本是冤案」。

    民進黨做夢都沒想到

    「民眾黨這麼乾淨」

    「民進黨做夢都沒有想到，民眾黨這麼乾淨。」柯文哲說，京華城案不僅無涉圖利，反而因檢方的辦案方式，重創台灣司法信任。他坦言，在過程中遇過許多兢兢業業的司法人員，甚至有不少法警是「柯粉」，卻唯獨承辦的幾名檢察官摧毀人民對司法的信任，「大家心裡明白，大罷免卅二：○，這幾個檢察官是很重要的因素。」

    柯文哲形容，坐牢的生活宛如當兵，如果參加打飯班，除了回牢房睡覺，其餘時間仍可與人聊天交流；但羈押禁見卻是廿四小時不見陽光，整日待在小房間裡，只能聽到聲音，卻完全看不到人。他也自比為「朝廷欽差要犯」，只要踏出牢房，其他人就面壁、不准看，更稱他昨天是第一次看到陽光。

    柯文哲回顧卅年外科醫師生涯、八年台北市長任內經歷，承認的確有時太過強硬、急躁，他也憶及一次出庭時，地下拘留室法警的勉勵：「最困難的不是面對挫折與打擊，而是在挫折打擊中仍不失去對人世的熱情。」他表示，無論遭遇何種困境，都會保持正面態度，「更重要的是心存善念、盡力而為」。

    柯文哲表示，立法院長韓國瑜曾說「莫忘世上苦人多」，過去他未曾有機會與苦人真正生活，如今他驚訝地發現，與他同住過的室友要經過身家調查，九人當中有三人錢卡為零，連就醫都有困難，還有四人是車手，年齡從廿歲到六十歲都有，這段經歷讓他真正體會台灣社會底層的辛苦。

