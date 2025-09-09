為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    自由日日shoot》柯文哲獲交保嗆京華城冤案 檢方打臉 人證物證俱全

    柯文哲指沒犯罪證據VS檢方證據

    柯文哲指沒犯罪證據VS檢方證據

    2025/09/09 05:30

    〔記者陳彩玲／台北報導〕台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲昨獲七千萬元交保，步出台北地院時批檢方沒有證據；但台北地檢署調查後，查扣的人、物證不計其數，最終依事證分為收賄、圖利等四大區塊將柯起訴；其中關鍵證人北市府前都發局長林洲民等人均在法庭證述，京華城不符合都更條件，都委會不能創設容積。

    前都發局長證稱 京華城不符都更條件

    柯文哲稱公務員到法院作證都說京華城案是「合法」，但檢方五月聲請傳喚的證人林洲民，以及屢遭柯文哲攻擊的台北市前副市長林欽榮，兩人均證稱，京華城不符合都更條件，柯市府用「韌性、智慧、宜居」三個形容詞魚目混珠送容積「是不對的」，且都委會不能創設容積，「多給一平方公尺就是圖利。」

    不僅如此，檢廉在市長室秘書處的歸檔資料中，查扣一份京華城完工示意文書，上頭有柯文哲手諭的便利貼，柯指示台北市前副市長彭振聲早日讓京華城完工，並親筆寫下「希望行政流程加速。」

    另一方面，柯文哲雖對外稱不熟悉京華城，但檢廉調查時，翻閱其任內所有施政報告，發現他以推動都更為主要政策，且至二○二○年止，共親自參與六十八場和都更相關會議，對都更相關法規瞭若指掌。

    檢廉亦盤點柯參與過的論壇、會議，查出他曾於二○一七年四月廿六日居住正義論壇，致詞說「容積獎勵要給多少，常涉及圖利財團，京華城只要一放手就差一百億元」。由於會中提及，京華城商業區不符都更條例等，柯也在閉幕時提到，「京華城這案回到法規」。因此，檢方認定，柯文哲知悉京華城土地不符都更要件。

    柯明知京華城容獎申請違反都更條例，仍於二○二○年十一月十一日親自核章決行，將京華城都市變更計畫草案送公告公展，不僅無視時任副秘書長李得全表達疑義的便利貼，也未將此大簽會辦法務局，執意核准。

    此外，一年後的十一月十一日，台北市議員苗博雅發現京華城容獎無法律依據，於市議會總質詢時，質詢柯文哲為何讓京華城比照都更、危老法令申請獎勵？並質疑都委會審議不可以超越法規，平白創設容獎制度，柯文哲仍不理會，讓京華城取得一二一億元不法利益。

    至於柯文哲涉收賄部分，除「工作簿」物證，基隆市副市長邱佩琳、「博奕教父」陳盈助的親信邱清章等人，也到庭證稱Excel檔的數字代表「萬元」，證明「小沈1500」為賄款。檢方提供的人、物、書證，均得已證明柯文哲收賄、圖利等犯行。

    前台北市長柯文哲昨中午兩點半交保後，在妻子陳佩琪、民眾黨主席黃國昌（左）等人陪同下步出台北地院。（記者陳逸寬攝）

    前台北市長柯文哲昨中午兩點半交保後，在妻子陳佩琪、民眾黨主席黃國昌（左）等人陪同下步出台北地院。（記者陳逸寬攝）

    圖
    圖
    熱門推播