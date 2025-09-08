為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    劉冠軍貪1.9億 追訴逾時二審仍判免訴

    國家安全局總務室出納組上校組長劉冠軍，涉嫌侵占一．九億元公款孳息，高院認定本案已逾廿五年追訴時效，仍判免訴，可上訴。（資料照）

    國家安全局總務室出納組上校組長劉冠軍，涉嫌侵占一．九億元公款孳息，高院認定本案已逾廿五年追訴時效，仍判免訴，可上訴。（資料照）

    2025/09/08 05:30

    〔記者吳昇儒、羅添斌／台北報導〕國家安全局總務室出納組上校組長劉冠軍任內職掌「奉天專案」秘密經費，竟涉嫌挪用公款，以辦理定存等方式侵占一．九億元公款孳息，劉則於二○○○年偷渡到中國。一審法官認為該追訴權時效已完成判免訴，檢方認為他另涉投敵等罪，時效計算有誤，高院則認定本案已逾廿五年追訴時效，仍判免訴，可上訴。

    劉涉投敵罪 仍在通緝時效內

    台灣高等法院判決指出，該案主要是針對劉冠軍涉陸續挪用公款辦理定存及短報利息方式，侵占基金公款孳息，但並不包含檢察官上訴理由中所提及的涉犯陸海空軍刑法投敵等罪嫌。

    政府人士今指出，司法單位追回劉冠軍的侵占犯罪所得款項，已有一．九五億元追查成功後繳回國庫，另外，劉涉及的投敵罪，仍在司法單位通緝時效內。

    據了解，劉冠軍利用政黨輪替之際偷渡出境，司法單位接獲通報後，隨即凍結劉冠軍金融機構帳戶裡的資金以及集保帳戶內的股票，劉冠軍夫妻名下在北市木柵的一處房產也被查封。

    士林地檢署運用刑法沒收新制規定提出聲請，由士林地院裁准沒收劉的未扣案犯罪所得。這些金額包括劉名下台積電、聯電、華邦電、云辰等四檔上市櫃股票，以及這些股票的股息、股利，還有士檢先前已查扣的存款一二五七萬餘元，合計成功追徵一億五三三八萬餘元。

    在房產部分，行政執行署台北分署去年七月第三度拍賣劉冠軍之妻、孟慶華名下位於台北市文山區別墅，最後順利以四二一七萬餘元拍定，相較底價多出四八七萬餘元。

    全案起於劉冠軍任內職掌秘密經費，知悉經費收支並未納入正常內控機制，涉嫌陸續以挪用公款辦理定存及短報利息方式，侵占基金公款孳息達一．九億餘元。二○○○年九月三日，劉涉嫌攜帶機密資料從新竹搭乘漁船偷渡出境投敵，被發布通緝。

