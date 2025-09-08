為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    黨內力勸先接受交保 民眾黨號召小草 今接柯P回家

    民眾黨昨宣佈集結小草支持者，今天下午一時在台北地檢署外集結，「一起接柯P回家」。（資料照）

    民眾黨昨宣佈集結小草支持者，今天下午一時在台北地檢署外集結，「一起接柯P回家」。（資料照）

    2025/09/08 05:30

    〔記者黃政嘉、劉宛琳／綜合報導〕台北地院五日裁定前台北市長柯文哲七千萬元交保，柯當天透過律師表達今天將決定是否接受交保，但民眾黨昨天已宣佈集結小草支持者，今天下午一時在台北地檢署外集結，「一起接柯P回家」。

    民眾黨主席黃國昌前天被媒體捕捉到從松山機場入境，黃昨痛斥七千萬元保金「天理何在？」他已交代律師，不管用什麼方法都要說服柯出來。

    黃國昌：柯一週前就在思考交保事宜

    黃國昌昨在民眾黨新北志工團招募活動前接受媒體聯訪表示，前主席柯文哲的個性不希望給周遭的人帶來任何壓力，尤其是這麼高的交保金額，保金部分，「該做的所有準備，我們都準備好了」。黃表示，柯一週前就在思考交保事宜，今天一大早律師就會去看守所律見，等柯的意思做最後確認，若一接獲柯的消息，就會在外面立刻交保。至於是否交還黨主席一職？黃國昌回應，民進黨跟綠媒大可不必挑撥離間、見縫插針，他跟柯文哲彼此之間的互信、默契，「不是你們可以想像的」。

    對於柯文哲是否會答應交保，民眾黨發言人張彤表示，陳佩琪醫師已經有對外說明（籌錢部分），柯前主席不想欠人，會以家人想辦法籌措優先。全體黨公職期盼柯前主席儘速交保，繼續為司法正義奮戰。

    民眾黨立委張啓楷表示，柯關押在裡面，整個資訊是不公開的，先出來以後，可以跟大家瞭解整個狀況和檢察官的攻防，才會是比較平等的。所以他會力勸主席今天先出來，把身體養好，全心全力的打好官司，爭取最後無罪，清清白白從法院走出來。

