    首頁　>　政治

    黨內解讀 已表態者實力不足擔大任 國民黨主席選舉 傳今明有大咖出馬

    國民黨主席即將改選，據了解，今、明兩天將有「大咖」會出馬角逐黨魁。（資料照）

    國民黨主席即將改選，據了解，今、明兩天將有「大咖」會出馬角逐黨魁。（資料照）

    2025/09/08 05:30

    〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席即將改選，目前已有九人表態競逐，但黨內解讀，實力尚不足以承擔大任，據了解，今、明兩天將有「大咖」會出馬角逐黨魁，可望化解眼前僵局。

    郝龍斌、胡志強、盧秀燕 都有人勸進

    國民黨中常會已通過將黨主席選舉領表、登記時間順延二週，領表時間為九月十五日至十九日，目前已表態參選國民黨主席者包括孫文學校總校長張亞中、立委羅智強、前立委鄭麗文、前彰化縣長卓伯源、前國民黨副秘書長張雅屏、國民黨中常委孫健萍、彰化縣議長謝典林、前國大代表蔡志弘、律師李漢中；另外，前國民黨副主席郝龍斌、前台中市長胡志強、台中市長盧秀燕，黨內各方都有人勸進。

    郝龍斌雖然還未鬆口，但他近日拜會前黨主席吳伯雄、在臉書聲援前民眾黨主席柯文哲被法院裁定以七千萬元交保一事，檯面下也「鴨子划水」，尋求黨內支持；親近郝龍斌人士近來也多次釋出郝認為藍白一定要合作的態度，淡化郝過去曾被柯文哲追打台北市長任內「五大弊案」的不利因子。

    前中廣董事長趙少康日前獲黨主席朱立倫頒發中評委證書，獲得參選黨主席資格。趙強調，如果盧秀燕、朱立倫、郝龍斌都不選，他就選；只要郝參選，他一定全力支持。

    趙還說，當時是柯文哲一上任就指有「五大弊案」，這件事不能怪郝，郝的學經歷俱佳，是接任主席的好人選。

    羅智強則表示，國民黨中央已確認他的參選資格，他當主席一定讓賴清德總統下台、一定全力平反被民進黨政治迫害的朋友們，一定讓民主重回正軌，昨並前往台中與黨員交流理念，爭取支持。

    網傳張亞中退出角逐黨主席，張亞中表示，基於自身理念，以及「救黨、救國、救兩岸」的迫切感，他一定參選到底，週三（十日）還要開一個「重建黨德與黨魂」記者會，請大家持續鞭策，他會繼續努力。

