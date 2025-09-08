中國若真武力犯台 前英相強生：台灣人定會奮起抵抗

前英國首相強生六日在英國「每日郵報」的專欄中指出，中國若真武力犯台，「我深信台灣人一定會奮起抵抗。」（資料照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕前英國首相強生六日在英國「每日郵報」的專欄中指出，他在訪台時與來自政治、外交與商業界的菁英座談，他們向強生表示，即使犧牲生命也要阻止中國掐住西方的科技命脈，「如果真的爆發戰爭，我深信台灣人一定會奮起抵抗，而且我也不相信他們會孤軍奮戰。」

上月初甫訪問台灣的強生在文中說，這群年輕人向他描述中國如何霸凌台灣，入侵的威脅日益升高，包括在網路上散播謊言帶風向、抹黑和大外宣，及在台灣周邊水域採取極為挑釁的軍事行動，還有模擬封鎖和登陸台灣的攻擊演練。他們也提到台灣的因應方式，例如提高國防預算、加強軍事訓練等。

但強生認為，真正的核心問題並不在此，無論是北京還是華盛頓的軍事規劃者，最想知道的是一旦戰爭爆發，台灣人民將會如何回應。

強生在文中指出，中國想要拿下台灣其實並非易事。然而，多數軍事分析家還是認為，如果沒有外國援助，台灣遲早會被中國龐大的軍力吞噬。一旦發生這種情況，這對西方國家來說將是一場嚴重的戰略災難，因為台灣目前生產全球九十五％的高階晶片。美國已在法律上承諾為台灣提供武器，而一旦美國出手，英國與澳洲等國很難袖手旁觀。

強生說，台灣人從香港的教訓得知，共產中國的承諾根本不可信。一旦人民為了自由與主權挺身奮戰，他們將展現出難以擊潰的決心。

強生說，我們必須祈禱戰爭永遠不會發生，整體來說他也認為發生的機率不高。但若真發生，「我相信台灣人會抵抗，而且我也不相信他們會孤軍奮戰。」

