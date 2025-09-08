獨家專訪賴清德》接掌運動部 相信李洋「他決定了 他就做了」

奧運金牌李洋將出任運動部首任部長，賴總統表示相信他很快就可以上手。（記者方賓照攝）

2025/09/08 05:30

記者鄒景雯、陳昀、黃維助／專訪

問：運動部即將掛牌成立，對台灣的體育發展或國家戰略象徵哪些意義？方向是什麼？李洋能做到嗎？

賴：「健康不分黨派、運動可以團結台灣！」這是成立運動部非常重要的精神，運動部第一任部長特別請兩屆奧運金牌李洋來擔任，意義上也是要把運動部獻給運動員，或是有志於未來在運動競技場上追逐夢想的年輕人。

我們有三個具體內容，第一是全民運動，所以我們有全民運動署，全民運動，民眾會健康、國人會健康、國人可以更強；第二是幫助年輕人在國際競技場上能夠為國爭光；第三是運動產業的發展。

我相信李洋是可以的，李洋這次放棄了手上數千萬元的廣告合約，就代表他有決心，「沒有三兩三，不敢上梁山啊！」所以我也在想，為什麼李洋有辦法得到兩面奧運金牌，就是他這種堅毅的精神，排除各種困難，他願意為運動貢獻他的力量，他決定了，他就做了。

有各方面協助 很快就可以上手

問：會不會擔心他到立法院的時候，在野黨立委拿預算來刁難他、他答不出來的場面出現？

賴：運動部不是只有他一個人，還有兩個政務次長、一個常務次長，還有主任秘書，還有各個單位可以協助他，「他不會孤單啦！」而且以他用功的程度，像這些預算或是政策的內容，他很快就可以上手，我對他非常有信心。

