獨家專訪賴清德》關稅談判就等最後總合會議 我方訴求儘速完成 且不疊加關稅

賴清德總統接受自由時報獨家專訪表示，美國關稅在等最後的總合性會議，我方也不斷向美方表達，希望儘速完成（談判），同時不疊加關稅。（記者方賓照攝）

2025/09/08 05:30

記者鄒景雯、陳昀、黃維助／專訪

問：美國對台灣課徵暫時性關稅，我方評估什麼時候會有明確談判協議？

賴：我曾經公開跟台灣社會報告，我們會投資、採購，解決非關稅貿易障礙，同時解決洗產地的問題，也會跟美國配合對先進的科技製品給予管制。談判由（行政院）鄭麗君副院長領軍，進行多次的實體談判，還有視訊談判。目前技術性的協議、磋商都已經完成，現在等最後一個總合性會議。我們也持續不斷的跟美國談判窗口表達我們希望能夠儘速。即便沒有卅二％，給予台灣暫時關稅廿％，對台灣來講還是有很大的衝擊，所以我們有跟美國政府表達希望能夠儘速完成，同時也不疊加關稅。

請繼續往下閱讀...

台積電赴美投資早就底定

問：在野黨批評我方在關稅談判前先做出讓步，包含台積電赴美、投資阿拉斯加等，我們如何透過談判爭取差異化關稅？

賴：當然在野黨站在監督政府的立場提出質疑，無可厚非，不過他們提的這些跟事實有落差。

在野質疑與事實有落差

此話怎講？因為台積電對美國的投資，其實早在關稅談判之前就已經底定，他本來投資三個廠、六五○億美金，後來要增加另外三個廠、一千億美金，其實這個是在談判之前。（台積電）魏哲家董事長回來台灣之後，我也在總統府跟他開過記者會跟國人說明。

倒是對阿拉斯加的投資，我剛才一開始就講，談判策略本來就是要去阿拉斯加投資，決定去阿拉斯加投資是基於能源安全，因為我們現在跟中東購買，船運比較困難，如果阿拉斯加有天然氣給我們的話，路線比較近也比較安全，其實也基於國安的需要，很早之前就有規劃，後來因為美國政府的邀請，再加上關稅談判，所以當時我們的確有表達願意去投資阿拉斯加。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法