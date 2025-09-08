獨家專訪》賴：民生優先 盼朝野對話

賴清德總統接受自由時報專訪時坦言，本來以為界線在憲法，顯然在野黨不是這個態度，可能是朝野之間的最大癥結。（記者方賓照攝）

2025/09/08 05:30

記者鄒景雯、陳昀、黃維助／專訪

問：在野黨與政府之間的關係，目前最大的癥結點可能是什麼？

賴：他們是在野，當然也有他們的政策要推。執政黨本以為，執政黨要推執政黨的政策、在野黨要推在野黨的政策，我在就職演說當中也講，有共識的我們先來做，侯友宜市長，還有柯文哲主席的政見，好的我們也來推動，如果彼此之間有落差，可以協調完成的，我們也來協調、推動；那真的是南轅北轍，就擺在比較後面，本來我們是持這樣的態度推動政策，讓雙方的合作既有助於政黨的理念，也有助於國家的發展。

請繼續往下閱讀...

比較可惜是，本來以為界線是在憲法，但現在顯然在野黨不是這種態度。過去，民進黨也在野過，不是沒有，民進黨也有執政、朝小野大過，可是不管民進黨在朝、在野，基本上跟當時的政黨、其他政黨彼此之間的競爭，基本上都是本諸於憲法。這次因為憲法的分際，並不是朝野攻防的一條分界線，我想最大的癥結是在這裡。

問：在這麼艱困的局勢之下，如何展開朝野對話？

賴：我希望第一個，法定體制一定要恢復功能，就是「立法院職權行使法」本來就有規定議事程序，我希望這個程序能夠滿足法律要求，沒有程序正義，其實就很難談實質的正義。第二，我非常希望朝野協商能夠發揮功能，而不是走一個程序，這樣朝野才有辦法和諧，而且朝野的主張才有辦法落實。如果一面倒都是執政黨，或都是在野黨的法案通過，其實社會是不會安定的。

第三個是行政院長不妨多跟執政黨委員溝通以外，也要跟在野黨，甚至是跟韓國瑜院長有一個直接溝通的管道，院長跟院長之間大家來溝通，看看國民黨有什麼樣的政策，我們以民生為優先，政治攻防擺兩邊，相信後續立法院看能不能有個新的樣貌，如果有辦法溝通、協調，讓各個政黨的主張都可以落實，相信對政黨之間或對社會應該是好的事情。

政治攻防擺兩邊 展現新樣貌

問：除了剛剛說的朝野協商、行政立法之間的對話，有考慮採取其他途徑推進朝野對話嗎？

賴：因為新的會期還沒正式開始，也許大罷免之後，民進黨在反省、檢討，在野黨，我們也看看他們的反應。後續，如果有助於朝野溝通的，我們都不會排斥。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法