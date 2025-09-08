獨家專訪賴清德》經濟發展3新面向 助中小企業渡難關

賴清德總統接受自由時報獨家專訪，強調經濟發展有三個新的面向。（記者方賓照攝）

2025/09/08 05:30

記者鄒景雯、陳昀、黃維助／專訪

問：請總統深入闡述所謂「四個優先」的施政主軸？

賴：經濟、民生、青年、弱勢，這是民意之所在，也是我上任之後，要求行政院應該要持續去推動的；比較可惜的是，過去一年多來，政治的攻防非常激烈，掩蓋這一方面所推動的成果。特別是在大罷免之後，台灣社會也必須休養生息，所以在這個時候，我特別要求行政院，過去一年多固然有推動，但是現在應該列為未來施政的重點，才有辦法贏得民眾的支持，社會才有辦法持續發展下去。

經濟，有句俗語「吃飯皇帝大」，或說「顧佛祖也要顧腹肚」，所以我從擔任市長、行政院長，都是以拚經濟為優先，蔡總統八年任內，GDP八年的年平均率高達三．二％，股市漲了一五五％，從八千多點上漲到二萬多點。我上任這一年多來的經濟成長率，去年第四季是四．八四％，今年第一季是五．四八％、第二季是七．九六％，總體經濟其實是不錯的，股市也創新高。

但是現在的經濟發展重點不在這裡，而在另外三個新的面向。第一，美國對等關稅出來後，怎麼協助受影響的中小微型企業渡過難關，所以行政院卓院長劍及履及，四月二號川普宣布對等關稅之後，他四月四號就提出八八○億元照顧方案，後續提高到九三○億元，法案已在立法院三讀通過，後續預算審查通過的話，很快就可以施行。

中小微型企業升級轉型

第二個重點是中小微型企業在全球化的競爭時代，競爭力一直都不足，尤其在人工智慧、淨零的時代，行政院每年大概都編一百多億元要協助中小微型企業升級轉型、數位化、因應淨零轉型，讓他們的產品可以行銷全世界。

第三個重點在於，有些中小企業固然是隱形冠軍，但也有些產業非常辛苦，必須特別協助，以中部的工具機或南部的螺絲為例，國發會、經濟部跟他們座談後，發現他們沒有二代接班，規模又小，沒有辦法競爭，所以他們也希望政府協助合併，現在行政院法案已經通過，合併之後的證交稅可以免繳，讓他們的合併由小變中、變大，更有競爭力。

另外，不管是工具機或螺絲，其實都缺少通路，所以我們要協助他找通路，除了外貿協會要在國際展覽幫助他們，我之前有拋出台灣要成立主權基金，其中一個做法就是應該在國際上購買或是投資通路，確保傳統產業的商品可以在國際上行銷，這個是未來經濟的這個重點。

主權基金打開傳產通路

民生議題的話，從蔡總統到我任內一直都在推動加薪、減稅、增加福利、擴大家庭可支配所得。好比說加薪，我們每年基本工資都調漲，我上任之後，第一年給公務人員加薪三％，並給國軍不同單位給予特別加給、提高薪水。另也要求企業要加薪，要申請上市櫃、跟社會取得資金，新進員工的薪資一定要某種程度以上，未來我也希望勞動部鼓勵企業設定條件，必須幫本國員工，特別是低薪者加薪到某種程度，才核定申請外勞。

將近一半的人不用繳稅

第二，減稅，明年報稅，年輕人年薪六十二萬元大概就不必繳稅，如果四口之家有兩個五歲以下小孩子，家庭年收入一六四萬一千元可以不用繳稅，如果上面還有兩個老的，家庭年收入二百多萬元以上都還不用繳稅，台灣社會經過這幾年來的減稅，有將近一半的人不用繳稅，那稅金從何而來呢？其實是台灣收入前一％的人，繳了將近四十至五十％的稅，所以台灣在貧富差距的平衡上面，持續不斷在做，近兩年來貧富差距沒有持續擴大。

此外，增加福利，延續蔡總統推出的○到六歲國家一起養二．○、長照三．○，就是幫年輕家庭協助他照顧老的、照顧小的，這是民生方面議題。甚至我那天也鼓勵卓院長，社會上的需求應該要能儘速回應，好比外籍家庭幫傭，如果家庭有需要的話，因為我們希望婦女勞動力釋出、進入職場，所以我們要協助解決問題啊，不一定要兩個小孩，也可以一個小孩就好；也不一定要六歲以下，讀國小、十二歲以下，都可聘請，像這種社會需要的民生議題，我們要勇於解決。

家有一孩就能請外籍幫傭

另外，因為年輕人是國家的未來，年輕人從就學、就業或創業，政府責無旁貸要幫助他們，我們做到高中職免學費、私立大學補助，國家用教育栽培人才，人才多、人才好，國家社會就會好，這是教育平權的概念，我們不希望台灣社會哪一個家庭或哪一個人，他想要讀書，因為家庭困難，沒有辦法，這是我們要去做的。

有些會嫌說學校的宿舍很糟，現在也有推動補助公私立大學校舍整建、修建或改建計畫，現在台灣一年有三百億元，在補助就學、就業的年輕人在外面租房子，如果不在外面租房子、在家裡住，那我們解決交通的費用，就是TPASS（行政院通勤月票）。

如果想要買房子，我們有新青安貸款，最近卓院長又宣佈，新青安貸款不在總額的管制範圍內，因此可以釋放出一千三百億元出來，讓年輕人他想要購屋，可以有房子可以住。我們也有創業的協助計畫，也就是說，年輕人在他人生成長的每一個階段，不管是他就學、就業，然後養家活口，政府都站在他的後面來幫助他。

此外，一個文明或偉大的國家，有沒有確確實實的重視人權，其中一個指標就是對弱勢的照顧。我是希望用民生優先等四大項解決民眾的問題，讓他們的生活在一年多的政治攻防之後，可以休養生息，可以好好生活。

新青安也要考量資源均衡

問：新青安排除在總額管制範圍，確實讓水龍頭鬆開了一點，社會上期待會不會持續檢討，讓水龍頭開大一點，讓年輕人買房、換屋或各方面更為順暢？

賴：我們一定要取得一個均衡，國家的資源、資金，需要幫助民眾購買房子，但也要有足夠的資金讓企業去發展，經濟發展，才更有力量讓政府照顧社會大眾。行政院開了這個水龍頭，我是希望自住的第一次購物者，還有只有一間房子，但可能因為房子太小了、孩子大了要換屋，政府責無旁貸讓他們優先取得資金，但有一些好比說，炒房的投機客，一定要特別避免他利用這個資金來影響社會、影響房價，這個我們會持續檢討。

