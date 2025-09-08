獨家專訪》賴盼中國張開拳頭 看見台灣的善意

賴清德接受自由時報專訪表示，所謂「挑釁中國」是中國的「戰略宣傳」、對台施壓的理由，並非事實。（記者方賓照攝）

2025/09/08 05:30

記者鄒景雯、陳昀、黃維助／專訪

問：剛落幕的中國九三閱兵，讓外界有新「邪惡軸心」集結的印象，也被認為是北京以武力威脅台灣的展現，總統怎麼看待這樣的局勢？台灣如何應對？

賴：今年中國的九三節慶規模應該是過去幾年來最大的，國際社會，包括美國在內，都看到了中國的企圖心，希望集結威權國家站在一起跟民主世界抗衡，其實終戰八十年，過去的侵略者都已經變成民主國家，享受民主、自由、人權的生活，也重視人民的福祉，反而受侵略的國家，變成威權主義國家、民主陣營擔心的對象，中國應該檢討這個事情。

我非常希望中國能夠張開拳頭。有一句話「手上拿著槌子，你眼中看的都是釘子」，手上如果拿的是橄欖枝的話，就可以清楚看到台灣人民的善意，希望跟中國和平相處，只要正視中華民國存在的事實，也正視台灣的民意，我相信很多事情都可以迎刃而解。

問：中國高強度軍事壓力、灰色地帶襲擾從不間斷，又在國際大打一中法律戰，對台灣窮盡各種打壓，我們跟對岸還有對話空間嗎？

賴：兩岸一定要對話，用對話取代對抗，用交流取代圍堵，兩岸共同的敵人就是天災、地變、傳染病，共同的目標就是，每個國家、每個政府都有責任維護人民的福祉。

至於有沒有辦法對話，完全在中國一念之間，中國哪一次天災地變、需要的時候，台灣人民沒有捐款？中國的經濟有辦法發展至今，台灣的投資是中國外資的前幾名，中國應該要了解台灣人民的善意，不應該固執而為。中國目前的策略，不僅沒有得到台灣民意的支持，也引起國際社會反彈，我們希望中國改變做法。

問：我們要怎麼去確保和平？台灣國防改革、全民防衛下一步的重點？

賴：和平是我們的最高目標，有理想但不能有幻想，也就是說，和平要靠實力，才有辦法取得真和平。我們的具體做法，第一是提高國防預算，不管是對美或對國際軍事採購，或本身跟國際合作推動國防自主、帶動產業轉型升級。所以我公開承諾，明年國防預算比照北約標準達GDP佔比三％以上，目標二○三○年之前達五％，這些都是我們向國際社會表達守護自己國家安全的決心，同時也願意善盡維持台海和平穩定這樣的責任。

第二個是要跟民主陣營站在一起肩並肩，共同發揮嚇阻的力量，備戰來避戰。另外，如果沒有經濟發展，對社會的安定、國防武力的支援其實是不夠的，但不應該像過往把雞蛋都放在中國這個籃子裡，所以我上任之後提出一個經濟發展戰略，「立足台灣、佈局全球、行銷全世界」。

一中前提談判 台灣社會不接受

兩岸的部分，台灣一定要不卑不亢、維持現狀，同時希望中國跟台灣談判交流應該要對等尊嚴，不能先要台灣放棄主權、接受一個中國原則，才願意跟台灣談判，這不是民進黨接不接受的問題，是台灣社會根本不可能接受。在國際新的局勢，中國的本身發展也碰到一些問題，如果能夠跟台灣交流合作，相信對中國是有幫助的。

問：我們最大的威脅是中國，你三月提出的「國安十七項因應策略」，被在野黨批評是挑釁？你提到大罷免後的休養生息，和國安十七條的推動會不會有衝突，還是可以雙軌並行？

賴：十七項因應策略被指為威脅，這是因果倒置。英國前首相強生（Boris Johnson）去年出一本書《Unleashed》，其中一段他解釋俄羅斯為什麼要侵略烏克蘭，很多人以為是因為烏克蘭要加入北約，俄羅斯感到威脅，才出兵攻打烏克蘭，強生不接受這種說法，我們也很清楚，這是俄羅斯在國際社會的戰略宣傳，不幸的是，很多人接受這個宣傳。

挑釁中國之說 中方宣傳手法

破壞台海現狀的，國際社會咸認是中國、不是台灣，那為什麼會有這樣的說法出來？這個就是中國的戰略宣傳，台灣沒有釋出善意、台灣挑釁中國，所以中國才對台灣施加這些壓力，或是因為美國某一位要員來到台灣，所以他（中國）才怎樣做，其實都不是事實。

我是因為看到這麼多年來，中國除了文攻武嚇，對台灣的滲透統戰所形成的這五大危險，所以我才召集國安高層會議，擬定這十七項因應策略，這是保護台灣主權、維護民主自由生活必要做的事情，自我保護不應該視為對威權擴張者的挑戰、挑釁。

