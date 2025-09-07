籌7千萬保釋金 陳佩琪：不排除抵押房子

柯妻陳佩琪昨天表示，前天已將五千萬元匯入保釋金專戶中，其中三千萬是先前返還的，兩千萬是賣新竹土地的錢。（資料照）

2025/09/07 05:30

〔記者李文馨、劉宛琳／台北報導〕前台北市長柯文哲涉京華城弊案遭羈押一年，台北地院合議庭裁定柯七千萬元交保，柯由律師轉達他必須再深思，週一才決定是否交保。柯妻陳佩琪昨表示，五千萬元已匯入保釋金專戶，「家中可動用的錢都已用罄」；並表示正向柯妹柯美蘭、柯媽何瑞英商借，並請律師轉告，不論跟誰借錢，會在最短時間內用房子抵押還錢。

稱五千萬已匯入保釋金專戶

對於柯文哲八日交保的可能性，民眾黨秘書長周榆修昨表示，柯希望交保金全由自己出，因此不會向黨部借用，柯家目前全家總動員湊足剩餘保釋金差額。民眾黨團主任陳智菡也說，柯文哲不想欠民眾黨或是朋友人情。

請繼續往下閱讀...

黃國昌趕在柯交保前返台

北院前天裁定柯文哲七千萬交保時，民眾黨主席黃國昌僅透過臉書發表聲明人卻未現身，遭爆料疑似去日本。黃國昌昨天下午被媒體捕捉到從松山機場入境的畫面，已趕在週一柯可能交保前返回台灣。

針對保釋金籌錢狀況，陳佩琪昨發文說明，今年初柯文哲以七千萬元交保，當時從自己戶頭提領三千萬元，並向柯美蘭、民眾黨部各借一千萬元、三千萬元，但不到幾天柯又被羈押，返還的保釋金已分別還給出借者。

陳佩琪表示，前天她已將五千萬元匯入保釋金專戶，其中三千萬元是先前返還的，兩千萬元是賣新竹土地的錢，家中可動用的錢都已用罄，她會再向柯家人商借，看是否可以在最短的時間內籌到剩餘的兩千萬元。她說，會請律師轉告柯文哲，不論是跟誰借來的錢，會在最短的時間內用房子抵押將錢還給人家。

陳佩琪也提到，過去一年偶爾會在送菜時順便寄錢，八月六日柯生日那天，因鍾小平的誹謗官司出庭，事後委任律師轉告：「妳先生要我轉告妳說要跟妳對不起，最近他花錢太兇了。」她聽了一頭霧水。

陳佩琪指出，上週四在法庭揭曉答案，原來柯很多室友除了北所發的一套內衣褲外，就沒錢再買任何日用品了，甚至連買床棉被的錢都沒有，遇這種情況，柯就會用自己的「錢卡」幫他們買。她提到，過去遇到病人有經濟困難時，通常寫照會單給社福，相信這一年他更能體會「莫忘世上艱苦人多」。

民眾黨主席黃國昌昨天下午從松山機場入境，趕在明天柯文哲可能交保前返回台灣。（記者王文麟攝）

