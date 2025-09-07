為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    財劃法分配爭議 卓揆本週邀非綠縣市長討論

    新版財劃法上路，由於新法分配公式有爭議，行政院長卓榮泰就此連兩週分批邀集地方縣市長交換意見。圖為卓榮泰五日赴台中傾聽自行車業者心聲。（記者廖耀東攝）

    2025/09/07 05:30

    〔記者鍾麗華／台北報導〕新版財劃法上路，由於新法分配公式有爭議，尚有三四五．五億元未分完，且連江縣分配金額較今年減少，加上在中央財源減少下，中央與地方事權也將重分配，行政院長卓榮泰就此連兩週分批邀集地方縣市長交換意見，據了解，行政院預計本會期提出財劃法修法，盼檢討分配公式，縮小南北差距。

    明年中央統籌分配稅款高達八八四一億元，較今年暴增四一六九億元，增幅達八十九％；但因新法分配公式有爭議，尚有三四五．五億元未分完。各縣市以台北市分到一一四九億元、增四四二億元最多，新北市約九五八億元、增四○七億元次之，台南市約四九七億元、僅增一六九億元，居六都之末。

    四日已與綠營五縣市交換意見

    據悉，卓揆四日已與民進黨執政的高雄市、澎湖縣、台南市、屏東縣與嘉義縣五縣市就相關議題討論，本週也將分批邀請非綠執政縣市首長，包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等人交換意見。

    台南市長黃偉哲四日向卓揆反映，統籌款分配不足，台南市一般性及計畫型補助款減少二一六億元，等於每年少四十二億元，「與台北市形成強烈對比，南北差距恐愈趨擴大」，加上老農津貼、勞健保費等業務交由地方承擔，台南估計支出增加二七○億元，每年總計恐短缺三一二億元，認為財劃法有立即二次修法的必要性。

    澎湖縣長陳光復也指出，因立法院藍白立委審查疏漏，連計算公式都錯置，離島的部分僅核撥九十三．二億元，其中澎湖僅獲三十七．六億元，尚有四十八億元「應分未分」，導致地方財政嚴重吃緊，要求立法院儘速修法，以改正缺失。

    知情官員說，新法分配公式導致三四五億元無法分配，這筆錢中央不會動用，因為這是地方資源，但必須修法解決，不過，如要修法，就希望全盤考量，不會只針對分配公式修正，還會有垂直分配、水平分配的修正，盼各縣市能更均衡、公平，「其實不只有南北差距，連國民黨十四個執政縣市差距也很大」，但修法仍要看朝野共識。

