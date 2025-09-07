台日菲安保陣線 專家建議先從海事合作起步

日前遭中國海警船危險駕駛追逐，並見證該船衝撞自家「桂林」軍艦的菲律賓燈塔級巡邏艦「蘇祿安」號，即為日本所造。（歐新社）

2025/09/07 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕加拿大與澳洲軍艦與菲律賓在南海舉行聯合軍演後昨穿越台海，近日我國外交部長林佳龍低調訪日本、菲律賓也成為話題，引起各界關注日、菲、台陣線成形可能。學者專家昨受訪指出，雖然台灣與日、菲尚無邦交關係，難以公開進行軍事合作，但仍應把握時機，透過海事合作、人道援助及軍工產業等實際措施，強化三方互動，在第一島鏈中扮演更積極角色，共同應對中國的挑釁與壓力。

把握小馬可仕任期 推進實質交流

台大政治系副教授陳世民受訪說，菲律賓近年積極深化與日本、印度、澳洲、加拿大及越南的合作，美菲更是盟邦關係，顯示菲國正試圖整合西太平洋安全網絡。對台灣而言，這種發展意義重大，雖然受制於沒有邦交，難以公開進行軍事演習，但政府應利用小馬可仕總統尚在任的兩年內，把握菲律賓對中強硬的政策氛圍，推動更多實質安全合作。

陳世民強調，菲律賓對台灣安全連動有高度認知，甚至不排除在中國施壓下調整其「一中政策」，因此台灣應更積極深化與菲律賓的政治與安全交流。

國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌則提醒，雖然抗中立場讓台、日、菲在利益與安全上有合作空間，但考量政治敏感性，公開活動的合作有限，未來仍須以私下對話與具體行動為主。

他舉例說，若台灣彈藥與無人機產業等方面能順利發展，可考慮在合適時機向菲提供軍備，實質增加雙邊合作。同時，台灣應延續以往在菲國遭遇風災時的人道援助，進一步提升彼此的互信基礎。

海上執法聯演 因應中國灰帶衝突

台灣安保協會副秘書長何澄輝則認為，台灣可從海事合作著手，尤其是海巡訓練。他指出，日本早已協助菲國建造巡邏艦並提供訓練，日前遭中國海警船危險駕駛追逐，並見證該船衝撞自家「桂林」軍艦的菲律賓燈塔級巡邏艦「蘇祿安」號，即為日本所造。他說，若能推動台、日、菲三方共同演訓，並邁向聯合海上執法，將有助於因應中國海上民兵等灰色地帶衝突、挑釁行為。

他強調，台灣應妥善運用友盟國家的「非紅供應鏈」需求，參與談判和討論，未來台灣中、大型無人機若成熟，可在菲律賓的島嶼補給、醫療物資運輸上發揮作用，成為合作突破口。不過，他也提醒台灣須適時調整法規，打通軍工外資進入障礙，並爭取獲得日本敏感武器出口准許，以真正落實合作。

