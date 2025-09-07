加澳軍艦聯合通過台海》學者：西方盟國展現團結 抗衡中共93閱兵

2022至今「聯合」通過台海的各國軍艦

2025/09/07 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕加拿大皇家海軍巡防艦「魁北克市號」（HMCS Ville de Québec）與澳洲海軍飛彈驅逐艦「布里斯本號」（HMAS Brisbane）六日清晨通過台灣海峽，自南向北執行「自由航行」任務，這是近年來加、澳軍艦首度聯合穿越台海。學者指出，加澳二國日前在南海與菲律賓聯合軍演，並和美軍一同執行自由航行任務，通過台海時機落於中共九三閱兵之後，顯示出西方盟國展現團結、維護西太平洋航行自由的政治意涵。

凸顯美國盟邦 願分擔更多印太防務責任

針對加、澳昨首度「組團」，台灣安保協會副秘書長何澄輝昨分析，加拿大與澳洲的最大連結在於五眼聯盟（FVEY），雖為情報聯盟，但具更強的互信基礎。此次行動凸顯美國盟邦已不再僅僅跟隨，而是願意在印太防務上分擔更多責任，可預期未來這類合作會越來越多，各國軍艦將以不同「排列組合」的方式在台海現身。

何認為，除傳統的美加組合，還可能看到日澳、日加，甚至韓國與菲律賓加入。盟友自行組隊，也具有實現「單一戰區」戰略的意義。這場首例行動，也預示未來台海、南海、東海將成為美國盟友更緊密連動、協調以應對威脅的重點區域。

台大政治系副教授陳世民分析，加拿大與澳洲近期確實與菲律賓在南海黃岩島一帶進行軍演，也曾與美軍執行自由航行任務，隨後軍艦經台海北上，具抗中意涵，對中國而言，此安排至少隱含象徵性訊號。

傳遞明確訊息 具體行動維護航行自由權

陳世民指出，，中國在九三閱兵上刻意透過與俄羅斯、北韓並列，展現「邪惡軸心」緊密串聯的姿態，甚至刻意安排習近平與普廷、金正恩並肩而立，傳達抗衡西方的意味。加拿大與澳洲雖不能代表所有西方國家，但軍艦通過台海的行動，仍然傳遞明確訊息，就是即便面對中俄北韓的緊密合作，民主國家仍會透過具體行動，維護航行自由權。

陳世民說，西方國家雖存在川普等不確定因素，但整體而言仍十分重視團結，尤其是菲律賓也積極參與，對台灣安全也有重要意義。他認為，中國九三閱兵對抗西方意圖強烈，但西方國家同樣透過軍艦通過台海，展現持續的戰略回應。

國防院副研究員舒孝煌則指出，外國軍艦通過台灣海峽的行動，逐漸成為一種國際慣例，通常與演習有關。他研判，加澳兩艦這次行動，可能正是參與南海演習後，順勢執行自由航行權任務，再北上前往日本或韓國等地訪問。他強調，這反映出一種聯合行為的默契，不太可能是單獨行動。至於是否與中共九三閱兵有關，他則認為僅是時機上的巧合，並無特別針對性。

加拿大皇家海軍巡防艦「魁北克市號」（HMCS Ville de Québec，右圖）與澳洲海軍飛彈驅逐艦「布里斯本號」（HMAS Brisbane，左圖）六日清晨通過台灣海峽。（取自HMAS Brisbane III、NCSM Ville de Quebec臉書）

