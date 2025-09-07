新聞分析》朱趕製聘書與國王新衣

國民黨主席朱立倫日前頒發中評會主席團主席聘書給前中廣董事長趙少康。（截圖自朱立倫臉書）

2025/09/07 05:30

記者施曉光／特稿

這次國民黨主席選舉自從盧秀燕、朱立倫雙雙表態拒絕參加後，雖然表態者眾，而且人數都已經可以湊成一個戰鬥班，但黨內仍陷苦無大咖人物出馬，為了營造所謂「眾望所歸」的卡司，朱中央也才會在這一陣子趕製黨職聘書，藉此讓特定人士取得參選資格。

同樣都是中評委或中評委主席團主席聘書，但狀況顯然是兩樣情，朱中央要發中評委聘書給過去在桃園市長選舉提名過程中，曾經與朱立倫槓上，甚至雙方關係惡劣到「魚死網破」的羅智強，其實只是為了展現「不會刻意阻擋」羅智強的樣子，壓根就與「眾望所歸」人選的考量無關。

請繼續往下閱讀...

反觀趙少康手上的那一張中評委主席團主席聘書，除了要比羅智強的中評委聘書更顯崇隆，更是象徵朱立倫對未來接棒人選的「應許」，至於趙少康向朱立倫強力推薦的郝龍斌，相顯之下恐怕也就不是朱立倫口中的「眾望所歸」人選備胎。

根據趙少康的公開說明，一開始他向朱立倫建議如果盧、朱兩人不選，就鼓勵郝龍斌，朱立倫的回應卻是仍盼以盧秀燕為主，後來兩人再度溝通時，趙表達盧、朱、郝若都不選，「我可以考慮」，並告知朱自己沒有參選資格，朱立倫也就立馬奉上中評委主席團主席聘書。

至於原本被外界認為與「戰鬥藍」走近，而且與趙、郝兩人有默契，最後只有一人登記參選的鄭麗文，昨天像是明白點出「國王新衣」假象的那位小孩，除否認自己與趙、郝有默契，還喊出不希望國民黨是一個因人設事的政黨，也不能私相授受，更不能夠密室交易，也不可以再有過去所謂欽定、私相授受的陋習。

鄭的一席話，著實讓朱立倫導演的這一場藍營黨魁接班大戲，所映照出的違反黨務中立、指定交棒人選等種種醜態，全都都掀開在社會大眾眼前。

