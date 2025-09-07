國民黨主席之爭》鄭麗文批朱 因人設事、私相授受

國民黨主席參選人鄭麗文昨接受媒體訪問表示，外界認為國民黨在修改選舉時程後，有意給予特定人士參選黨主席的資格，她不希望國民黨是一個因人設事的政黨。（記者施曉光攝）

2025/09/07 05:30

〔記者施曉光、劉宛琳／台北報導〕國民黨主席朱立倫日前核發中評會主席團主席證書給「戰鬥藍」召集人趙少康及前台大校長管中閔，趙少康也對外證實朱立倫希望藉此幫助他取得參選黨主席的資格。國民黨主席參選人、前立委鄭麗文昨接受媒體訪問表示，外界認為國民黨在修改選舉時程後，有意給予特定人士參選黨主席的資格，她不希望國民黨是一個因人設事的政黨，也不能私相授受，更不能夠密室交易，這些情況也是過去國民黨所為人詬病，期盼國民黨要開大門、走大路。

鄭麗文指出，就如同台中市長盧秀燕所言，國民黨不可以有欽定、私相授受，這樣過去的陋習，應該要徹底改頭換面了，她個人參選決心不變，也絕無可能有搓圓仔湯、私相授受、交換的情形，希望國民黨也要避免這樣的事情發生。

請繼續往下閱讀...

不過，鄭麗文也說，如果有更多像趙少康、管中閔等優秀人才關心黨務，更多類似人才投入中評會行列，都是好事。

鄭麗文說，自己在前主席吳敦義任內即取得中評委資格，完全具備參選黨主席的資格，她已經準備好了，也歡迎只要符合遊戲規則的人都來參加這次黨主席選舉，透過公開選舉讓全體黨員檢視每一個人的政見、政治表現與人品。

對於趙少康稱，會與前副主席郝龍斌協調一人參選，媒體關切她是否也與趙少康有此默契？鄭麗文表示，「我沒有這樣的默契」，她並透露，自己曾經向趙少康表達參選決心，所以她跟任何人都沒有任何默契。

羅智強：具參選資歷 仍尊重朱決定

另一位宣布參選國民黨主席的立委羅智強，自宣布以來屢遭黨內質疑參選資格，他昨天表示，自己的從政經歷百分之百具有「指定中常委」與「中評委」身分，但即便他有完整資歷，最後仍會尊重黨主席朱立倫的決定。

羅智強表示，他九月一日就任黨團書記長，依慣例，本屆歷任書記長洪孟楷、林思銘、王鴻薇皆為指定中常委，他理應具備此身分，這也是他宣布參選的依據。但也有不具名的黨務人士透過媒體表示，朱立倫可以選擇打破慣例「不指定」，或等到黨主席登記結束後才指定，讓他喪失參選資格，「如果朱主席最終否決、駁回我的登記，我仍會尊重他的認定」。

對於擔任中評委資格，羅智強表示，獲頒中評委資格包括：一，國民黨執政時的政務官，他曾任總統府副秘書長；二，國民黨一級黨務主管，他曾任革實院院長；三，立法委員，他是現任立委和黨團書記長；四，對國民黨有重大貢獻，他曾輔選馬英九二次勝選，因完全具備受頒中評委的資格，可是頒不頒中評委，始終是黨主席的權力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法