朱傅體制是否延續 牽動傅總召連任之路

「朱傅體制」是否延續，牽動著傅總召的連任之路。（資料照）

2025/09/07 05:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕大罷免失敗後，民進黨團總召柯建銘在黨團內的地位受到挑戰，是否繼續擔任總召引發關注。另一方面，國民黨團總召傅崐萁任期也將在本會期屆滿，去年就傳出傅擬修改內規讓自己連任，雖目前尚未動作，但伴隨著國民黨主席即將選舉，黨主席朱立倫重申要交棒，「朱傅體制」是否延續，牽動著傅總召的連任之路。

傅帶領藍委拜會日國會 引發聯想

傅崐萁挺過大罷免後，按照慣例在期末邀請黨內立委赴日本旅遊，但這次行程安排拜會日本眾議院，更是國會史上最大團，引起不少關注。傅崐萁的大動作，也讓黨內聯想是否與想續任總召有關；黨內人士分析，現在是傅總召任期的最後一個會期，只要持續擴大黨內外影響力，展現黨團領導力，也許可以朝續任總召更進一步。

請繼續往下閱讀...

不過，根據「國民黨立法院黨團組織運作規則」、「國民黨立法院黨團總召集人、書記長、首席副書記長選舉辦法」規定，總召「連選得連任一次」（任期最長兩年），想要修改此規定，必須在黨團大會提案討論。傅崐萁目前尚未有任何動作。但黨內立委認為，黨中央如果有意為傅開道，或傅自己想連任，可以透過其他立委提案，當然若朱立倫不選，可能就另當別論。

也有黨內立委表示，其實經歷總預算統刪爭議和大罷免後，黨團做任何決定基本上就是合議制，如果有立委要提案修改內規，也必須獲得大家的支持，目前尚未聽到這樣的聲音。相信不管是朱立倫或以後的黨主席，應該都知道制度的重要性，這幾年黨內提名爭議多，如果連黨團自主都可以任意修改，「那跟柯建銘當萬年總召有什麼兩樣」，總不能綠在亂，藍也跟著亂吧！

藍委：若要改內規 須獲大家支持

該立委強調，國民黨現在是國會最大黨，總召可以為黨團做很多事，一定有立委想要爭取；一旦修改內規，就會形成寒蟬效應，讓原本有意爭取的立委不敢表態，甚至為了黨團和諧退選，這對黨內民主不是好事。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法