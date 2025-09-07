民進黨團幹部荒 僅剩柯建銘獨撐大局

立法院民進黨團總召柯建銘。（資料照）

2025/09/07 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕第十一屆立法院第四會期拉開序幕，民進黨團上週一通知各立委辦公室登記參選意願；惟據了解，五日截止時仍乏人問津，引發關注。民進黨團總召柯建銘證實，原有意擔任書記長的立委范雲已撤回登記，接下來將繼續協調，盼開議前補齊幹部陣容。

盼開議前補齊幹部陣容

大罷免投票結果出爐後，民進黨團幹部湧現請辭潮。上會期的黨團幹事長吳思瑤、副幹事長林楚茵和王義川，黨團書記長陳培瑜及副書記長林月琴、郭昱晴，相繼表態新會期將不續任。亦即，黨團七長如今僅剩柯建銘一人獨撐大局。

請繼續往下閱讀...

民進黨團一日行文黨籍立委辦公室，徵詢黨團幹事長及書記長參選意願。據黨團組織規程明定，幹事長及書記長任期半年，連選得連任，黨團成員任立法委員達兩屆以上者，得為候選人。一度傳出范雲已報名擔任書記長，但五日登記截止後，名單卻是空無一人。

事實上，本屆民進黨團「幹部荒」已非首例，過去就曾發生無人登記的情況，才由吳思瑤連續擔任三個會期的幹事長。由於近日黨內發起連署全面改選黨團幹部，本次危機如何化解，備受矚目。

對此，柯建銘昨受訪說，范雲後來撤回登記，接下來還要協調，黨團將在開議前補齊幹部。

吳思瑤則表示，每個會期的幹部都會透過協調，派任適任人選，期許能把大鳴大放、轉換成大破大立的行動；現在是需要行動的時刻，黨團中比她資深、更有能力的學長姊大有人在，希望能趕快選出優秀新會期黨團幹部，畢竟新會期的挑戰只會更多、不會更少。

吳思瑤直言，最重要的是回到制度，行政與立法只要能建立起更多元、更主動綿密的互動方式，未來黨團幹部就不用疲於奔命與腹背受敵，行政立法互動能往好的方向改變，未來黨團幹部必能走出過去的僵局和困境。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法