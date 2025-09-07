啟動22縣市巡迴座談》 從基隆出發 賴承諾改善通勤問題

民進黨昨由兼黨主席的總統賴清德領軍，啟動全國22縣市巡迴座談，首站來到基隆七堵慶濟宮參拜並與地方黨公職閉門會議。（記者陳逸寬攝）

2025/09/07 05:30

〔記者羅國嘉／基隆報導〕民進黨昨天由兼任黨主席的總統賴清德啟動全國廿二縣市巡迴座談，首站來到基隆七堵慶濟宮參拜並與地方黨公職閉門會議。議員張之豪轉述，賴清德承諾將責成交通部門改善基隆通勤族客運班次問題，並關注基隆捷運進度，強調中央會在地方建設上全力協助。另張之豪建議賴清德到社宅「住一晚」，賴則說可作為參考，但也希望地方民代一同投入。

賴清德昨天上午赴慶濟宮進行參拜，並借廟方的會議室與基隆黨公職進行座談，民進黨秘書長徐國勇、副秘書長何博文、立委王正旭、基隆市黨部主委林明智與多位議員進行閉門會議。

民進黨秘書長徐國勇說「台灣頭在基隆，所以我們從基隆出發是個最好的契機，其實他（賴清德）是萬里人，兒時也很常來基隆，所以基隆是他成長的地方，從基隆出發是最好的。」

民進黨基隆市議員張之豪表示。「我們作為地方的民代，就是要扮演這個角色，希望能夠跟府跟院還有黨更連成一線。」

張之豪表示，基隆市有三分之一的人口在台北通勤上班上課，每天通勤族面對的就是班次不足、司機員額不足等問題，「基隆通勤族的交通問題需要改善」，賴清德也承諾將責成交通部門路協助處理。另針對社宅他建議賴能到社宅「住一晚」，賴清德回應可作為參考，也希望地方民代一同投入，透過短影音等方式加強宣傳。張後續也向黨中央強調，總統才是最佳男主角，應親自下鄉與政策連結。

