與北市黨公職座談 賴拋3大國政目標

兼任民進黨主席的總統賴清德昨邀集北市黨公職，在中央黨部舉行閉門座談。圖為賴昨出席「台灣物理治療學會五十週年慶祝晚會」。（記者塗建榮攝）

2025/09/07 05:30

更強的國安跟國防、更好的經濟發展、更全面社會照顧

〔記者陳政宇／台北報導〕兼任民進黨主席的總統賴清德昨邀集北市黨公職，在中央黨部舉行閉門座談。據指出，賴清德勾勒國政的三大目標，包括更強的國安跟國防、更好的經濟發展、更全面的社會照顧；席間，地方民代多反應政策宣傳成效問題，也觸及打詐打假、民生經濟、二○二六選戰布局與基層經營等議題。

請繼續往下閱讀...

座談觸及政策宣傳及明年選戰布局等

民進黨啟動全國廿二個縣市巡迴座談，由賴清德領軍，首站昨天上午在基隆舉行，下午在北市參拜宮廟後，與黨公職舉行閉門座談。原本預計一個半小時，整整延長至近三小時才結束，十餘位立委及民代暢談基層意見，賴清德聆聽做筆記並一一回覆，討論熱烈。

與會的立委吳思瑤受訪表示，近來基層氛圍確實有些低迷，促成中央與地方強化合作夥伴關係，並建立黨部與縣市議會黨團的協作系統。賴清德也分享未來國政的擘劃，第一，絕對要做到更強的國安跟國防；第二，要做到更好的經濟發展；第三，要做到更廣、更全面的社會照顧，這是民進黨對未來的目標與共同方向。

黨公職亦點出政策宣傳問題。吳思瑤說，行政院常常有很多政策推不出去，需要自我反省，「做十分只講三分」；賴清德則答覆，經過這一年半行政立法、府院黨的磨合，確實對於整個黨的宣傳管道系統，在媒體發聲、社群運作有很多可精進之處，最重要的是讓照顧人民的政策被即時掌握，執政黨要告訴人民「要把國家帶到哪裡去」。

面對大罷免挫敗，多位議員反映支持者的焦慮情緒，現在要更勤走基層，把支持者的挫敗感和焦慮感，導引到對國家社會發展的能量。席間也談及許多民生議題，很多與會者皆關切假訊息和詐騙案猖獗，強化打假、打詐，未來也會反應在相關政策。

另據轉述，有與會者提醒，從大罷免的經驗可看出，即使民進黨與罷團合作，國民黨的基層與複式動員非常堅強，加上二○二六選戰有明星級的台北市長蔣萬安，民進黨更要強化團隊合作、深根經營。也有民代觀察到，國民黨在北市的組織綿密多元、資源充沛，例如設立插花班等，反觀民進黨的資源量能相對缺乏。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法