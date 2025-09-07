為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中國閱兵後 加、澳軍艦通過台海

    加拿大海軍巡防艦「魁北克市號」與澳洲飛彈驅逐艦「布里斯本號」昨日清晨進入台灣海峽；這是中國93大閱兵後，首次有外國軍艦經過台海。 （取自HMAS Brisbane III、NCSM Ville de Quebec臉書）

    加拿大海軍巡防艦「魁北克市號」與澳洲飛彈驅逐艦「布里斯本號」昨日清晨進入台灣海峽；這是中國93大閱兵後，首次有外國軍艦經過台海。 （取自HMAS Brisbane III、NCSM Ville de Quebec臉書）

    2025/09/07 05:30

    〔記者方瑋立／台北報導〕加拿大皇家海軍巡防艦「魁北克市號」（HMCS Ville de Québec）與澳洲飛彈驅逐艦「布里斯本號」（HMAS Brisbane）昨日清晨進入台灣海峽，從南自北執行「自由航行」任務，專家依航線研判可能靠港日本。國防部對此昨指出，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派適切海空兵力應處，確保台海安全穩定無虞。

    加、澳軍艦 近年來首次聯合穿越

    加、澳軍艦昨一同沿台海中線以東持續朝北航行，其中「魁」艦搭載先進反潛與防空系統，而「布」艦則以神盾戰鬥系統聞名，具強大防空及反艦能力。這是中國九三大閱兵後，首次有外國軍艦經過台海，也是近年來加、澳軍艦首次聯合穿越台海，此前多以美、加艦隊為主。

    加國媒體報導，「魁」艦剛於南海和菲、澳、美執行自由航行任務，加、澳、菲並於民主礁周遭海域實施聯合軍演。

    加國軍方強調 促進印太地區和平

    報導稱，加國聯合作戰司令部發言人說，魁艦正執行地平線行動（Operation HORIZON），「這是加拿大武裝部隊為促進印太地區和平穩定，支持基於國際法的國際體系而採取的綜合軍事行動」。

    對此，國防部昨回應記者提問時未否認加、澳軍艦通過台海，僅強調我國國軍運用聯合情監偵手段，嚴密掌握台海海空狀況，並檢派適切海空兵力應處，確保台海安全穩定無虞。

    中共解放軍東部戰區發言人施毅則聲稱，加、澳二艦「滋擾挑釁」，加方、澳方行徑傳遞錯誤信號，增加安全風險，共軍並對二艦全程跟監警戒，有效應對處置。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播