為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    賴：行政干預司法時代已過去 司法獨立 是台灣民主成就

    賴清德總統昨出席全國律師聯合會律師節慶祝大會致詞表示，行政干預司法的時代已經過去了。（總統府提供）

    賴清德總統昨出席全國律師聯合會律師節慶祝大會致詞表示，行政干預司法的時代已經過去了。（總統府提供）

    2025/09/07 05:30

    〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統昨出席全國律師聯合會律師節慶祝大會，肯定律師是法治社會的基石。他並表示，幾十年來台灣從專制走向民主獲致許多成就，其中一項就是司法獨立，不論是檢察官偵辦案件或法官審判案件都本於專業獨立自主，行政干預司法的時代已經過去，期盼未來深化法治教育，讓社會大眾更尊重司法。

    律師節大會 肯定律師是法治基石

    賴清德在司法院代理院長謝銘洋等人陪同下與會，他致詞提到，律師是法治社會的基石，也是民眾日常生活大小事，甚至是進入訴訟程序不可或缺的人物，將法律導入民眾生活，也讓生活結合法律。他說，律師在台灣民主運動過程犧牲奉獻，讓台灣從專制走到今天的民主，在戒嚴、威權時代是民主先鋒，在民主社會更是法治守護者，要表達敬意與謝忱。

    對於在野黨批評政府介入司法，總統強調，幾十年來台灣從專制走向民主獲致許多成就，其中一項就是司法獨立，必須持續深化法律教育，讓民眾了解不論是檢察官偵辦案件或法官審判案件，都本於專業獨立自主，行政干預司法的時代已經過去。

    深化法治教育 讓大眾更尊重司法

    賴清德並說，未來政府將持續與律師界合作，深化法治教育，保障人權，讓社會大眾更尊重司法。他期待與律師公會繼續完善相關制度，讓在第一線為人民服務的律師有更寬廣的空間，發揮專業與對社會的熱情。包括強化打擊經濟犯罪、保護營業機密及打擊詐騙等議題，政府將持續與律師界共同合作，一一面對解決，降低對社會的衝擊。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播