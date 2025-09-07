賴：行政干預司法時代已過去 司法獨立 是台灣民主成就

賴清德總統昨出席全國律師聯合會律師節慶祝大會致詞表示，行政干預司法的時代已經過去了。（總統府提供）

2025/09/07 05:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統昨出席全國律師聯合會律師節慶祝大會，肯定律師是法治社會的基石。他並表示，幾十年來台灣從專制走向民主獲致許多成就，其中一項就是司法獨立，不論是檢察官偵辦案件或法官審判案件都本於專業獨立自主，行政干預司法的時代已經過去，期盼未來深化法治教育，讓社會大眾更尊重司法。

律師節大會 肯定律師是法治基石

賴清德在司法院代理院長謝銘洋等人陪同下與會，他致詞提到，律師是法治社會的基石，也是民眾日常生活大小事，甚至是進入訴訟程序不可或缺的人物，將法律導入民眾生活，也讓生活結合法律。他說，律師在台灣民主運動過程犧牲奉獻，讓台灣從專制走到今天的民主，在戒嚴、威權時代是民主先鋒，在民主社會更是法治守護者，要表達敬意與謝忱。

對於在野黨批評政府介入司法，總統強調，幾十年來台灣從專制走向民主獲致許多成就，其中一項就是司法獨立，必須持續深化法律教育，讓民眾了解不論是檢察官偵辦案件或法官審判案件，都本於專業獨立自主，行政干預司法的時代已經過去。

深化法治教育 讓大眾更尊重司法

賴清德並說，未來政府將持續與律師界合作，深化法治教育，保障人權，讓社會大眾更尊重司法。他期待與律師公會繼續完善相關制度，讓在第一線為人民服務的律師有更寬廣的空間，發揮專業與對社會的熱情。包括強化打擊經濟犯罪、保護營業機密及打擊詐騙等議題，政府將持續與律師界共同合作，一一面對解決，降低對社會的衝擊。

