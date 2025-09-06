高市長選舉提名競爭激烈 未列民進黨選對會 陳其邁︰當協調「公道伯」

未列入黨內選對會，高雄市長陳其邁（右二）說，市政為重心分身乏術。（記者蔡清華攝）

2025/09/06 05:30

〔記者蔡清華、洪臣宏／高雄報導〕下屆高雄市長選舉黨內提名競爭激烈，高雄市長陳其邁卻未入列民進黨選舉對策委員會，陳其邁昨天受訪表示，因市政繁忙，分身乏術，但需他協調時，會扮演「公道伯」角色。

陳其邁說，選對會是針對選舉的對策，還有相關的勝選策略，但以他現在高雄市長的角色，把市政做好就是最好的輔選，候選人最重要的是要提出好的政見來擴大支持基礎。

他說，自己不太有時間去台北開會，黨內的會議也很難撥出時間參加，個人還是以市政為主。他強調，會尊重黨的運作，但如果需要協調的時候，會扮演「公道伯」的角色。

陳其邁期待初選候選人能夠維持一貫的君子之爭，選舉除了政策以外，風度也很重要，君子之爭不口出惡言，黨內的初選是比劃一下，到最後還是要整合及合作，到目前為止，覺得每個人表現都很好，給他們祝福。

民進黨內大罷免後，傳出陳其邁可能接任閣揆，他昨天出席「社團領袖交流活動」致詞時再度表態，任內的最後一年，將會繼續推動經濟，「做好做滿」。

他說，高雄市引進台積電及其供應鏈與AI研發能量進駐，帶動就業與產業升級，市府同步精進軌道運輸與公共運輸優惠，並擴充長照、托育等社福網絡；大型會展與演唱會經濟蓬勃，觀光動能持續加溫，將會繼續推動經濟。

