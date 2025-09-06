京華城弊案 北院裁定 柯文哲7000萬交保 柯稱須深思 下週一答覆律師

台北地院昨裁定前台北市長柯文哲7000萬元交保，柯在看守所表示須「再行深思」，聚集在柯宅前的媒體，沒等到人。（記者田裕華攝）

2025/09/06 05:30

〔記者張文川、劉詠韻／台北報導〕前台北市長柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇涉嫌京華城容積等弊案，羈押期限將於十月一日屆滿，合議庭前天開庭訊問後，昨裁定柯文哲七千萬元、應曉薇三千萬元交保，皆限制住居與出境出海並配戴電子腳環、個案手機雙重科技監控。應曉薇昨晚七時許辦保完畢獲釋；柯文哲妻子昨雖電匯五千萬元至公庫，但柯在看守所內向律師表示他還須「再行深思」，下週一才會答覆律師是否要辦理交保。

收押滿週年 柯妻匯5千萬至公庫

北院裁定指出，准予柯文哲、應曉薇以自己名義各提出七千萬、三千萬元保證金後停止羈押，限制住居與出境、出海八個月，並施以雙重科技監控，且不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為。

請繼續往下閱讀...

柯文哲去年九月五日被收押禁見，昨正好滿一週年，應曉薇於去年八月卅一日被羈押，期間二人曾於去年底起訴移審時獲短暫交保六天，當時交保金額同樣是七千萬、三千萬元，但檢方兩度抗告成功，今年一月二日北院更裁羈押禁見並經延押三次，昨再次獲裁定交保。

應曉薇3千萬交保 雙重科技監控

柯妻陳佩琪昨赴銀行電匯三五○○萬元與一五○○萬元至台銀公庫，合計五千萬元，尚差二千萬元。律師團下午前往看守所律見柯後指出，柯表示還需深思，下週一上午律見時再決定是否願意交保；據透露，柯不想借錢、欠人情。應曉薇昨晚七時十分許辦保完畢獲釋，離開法院時雙手合十，面對提問皆未作答，步出門口後向支持者鞠躬致意。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法