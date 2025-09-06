為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    菲律賓防長嗆中 學者：顯示台菲戰略關係緊密

    外交部長林佳龍近日率團訪問菲律賓，中國官方連日警告菲國勿踩「紅線」，菲防長鐵歐多洛回嗆中國「虛偽」，中方昨續批他「大放厥詞」、揚言「絕不容忍」。（美聯社檔案照）

    外交部長林佳龍近日率團訪問菲律賓，中國官方連日警告菲國勿踩「紅線」，菲防長鐵歐多洛回嗆中國「虛偽」，中方昨續批他「大放厥詞」、揚言「絕不容忍」。（美聯社檔案照）

    2025/09/06 05:30

    〔記者方瑋立／台北報導〕外交部長林佳龍近日率團訪問菲律賓，中國官方連日警告菲國勿踩「紅線」，在菲防長鐵歐多洛回嗆中國「虛偽」後，中方昨續批他「大放厥詞」、揚言「絕不容忍」。學者認為，台菲合作行之有年，與美國的戰略關係緊密，無須遮掩，中方「一中原則」並非國際共識，各國毋須理會。

    鐵歐多洛轟中「虛偽」

    中方回批「大放厥詞」

    外交部發言人蕭光偉二日說明，此行投資考察團由農業部、國經協會及美台商會共同率領相關企業、公協會前往，目標是推動台菲經濟走廊，落實台美經濟夥伴計畫在第三地的合作。蕭強調，中國對外動輒設紅線，但國家交往應是互利互惠，中方無權置喙。

    菲總統府今年四月放寬對台限制，准許官員接待台灣經貿訪團。鐵歐多洛三日重申，菲律賓不會接受中國強加紅線，台灣官員訪問與否是菲國決定，中方不應阻止投資與人道合作。他並點出，中國本身也與台灣有生意往來，欲禁止菲台經貿交流「很虛偽」。

    中國外交部昨則聲稱，菲方多次在涉台問題上蓄意炒作，公然挑戰中國核心利益和底線，「中方堅決反對，絕不容忍」。

    政大國關中心資深研究員宋國誠昨受訪指出，台菲各項合作已行之有年，無須遮掩。台灣是主權國家，有權發展正常關係，菲律賓也不避諱公開發聲，顯示雙方戰略夥伴關係緊密。台菲同受中國霸凌，在地理與戰略上利益一致，不論軍事、防務或經貿合作皆屬正常交流；中國「一中原則」只是單方面主張，非聯合國或普世原則，沒有理由要求各國遵守。

    他強調，美台菲原本就存在戰略連動，美菲有共同防禦條約，台美、台菲合作也相互牽動，如今美方將「泰風」飛彈系統部署在菲國，更凸顯同時保護台菲的意圖。若非中共軍機擾台、霸凌菲國，根本不會引發摩擦；中方動輒以「紅線」威脅，只突顯其「霸道立國」，各國並無義務接受。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播