菲律賓防長嗆中 學者：顯示台菲戰略關係緊密

2025/09/06 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部長林佳龍近日率團訪問菲律賓，中國官方連日警告菲國勿踩「紅線」，在菲防長鐵歐多洛回嗆中國「虛偽」後，中方昨續批他「大放厥詞」、揚言「絕不容忍」。學者認為，台菲合作行之有年，與美國的戰略關係緊密，無須遮掩，中方「一中原則」並非國際共識，各國毋須理會。

鐵歐多洛轟中「虛偽」

中方回批「大放厥詞」

外交部發言人蕭光偉二日說明，此行投資考察團由農業部、國經協會及美台商會共同率領相關企業、公協會前往，目標是推動台菲經濟走廊，落實台美經濟夥伴計畫在第三地的合作。蕭強調，中國對外動輒設紅線，但國家交往應是互利互惠，中方無權置喙。

菲總統府今年四月放寬對台限制，准許官員接待台灣經貿訪團。鐵歐多洛三日重申，菲律賓不會接受中國強加紅線，台灣官員訪問與否是菲國決定，中方不應阻止投資與人道合作。他並點出，中國本身也與台灣有生意往來，欲禁止菲台經貿交流「很虛偽」。

中國外交部昨則聲稱，菲方多次在涉台問題上蓄意炒作，公然挑戰中國核心利益和底線，「中方堅決反對，絕不容忍」。

政大國關中心資深研究員宋國誠昨受訪指出，台菲各項合作已行之有年，無須遮掩。台灣是主權國家，有權發展正常關係，菲律賓也不避諱公開發聲，顯示雙方戰略夥伴關係緊密。台菲同受中國霸凌，在地理與戰略上利益一致，不論軍事、防務或經貿合作皆屬正常交流；中國「一中原則」只是單方面主張，非聯合國或普世原則，沒有理由要求各國遵守。

他強調，美台菲原本就存在戰略連動，美菲有共同防禦條約，台美、台菲合作也相互牽動，如今美方將「泰風」飛彈系統部署在菲國，更凸顯同時保護台菲的意圖。若非中共軍機擾台、霸凌菲國，根本不會引發摩擦；中方動輒以「紅線」威脅，只突顯其「霸道立國」，各國並無義務接受。

