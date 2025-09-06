為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    傅崐萁率藍委團訪日 綠委：樂見承擔國會外交責任

    民進黨立委吳思瑤表示，民進黨長期致力深化台日關係。圖為日前舉行的台日執政黨會談。（資料照）

    民進黨立委吳思瑤表示，民進黨長期致力深化台日關係。圖為日前舉行的台日執政黨會談。（資料照）

    2025/09/06 05:30

    〔記者陳政宇／台北報導〕中共大舉慶祝抗日戰爭勝利前夕，立法院國民黨團總召傅崐萁率領廿七位立委訪問日本國會，時間點引發討論。對此，民進黨立委強調，樂見在野黨承擔國會外交責任，但質疑國民黨此舉背後的政治意圖，可能是為稀釋親中形象的「多面手法」。

    恐為稀釋親中「多面手法」

    民進黨立委吳思瑤昨受訪指出，民進黨長期致力深化台日關係，例如成立青年局並與日本自民黨青年局部建立對話平台，或是日前擴大舉行的台日執政黨「四加四」政策協議，這些都是以國家利益為優先的長程規劃；朝野在國際事務上應該團結對外、釋放正確訊息，避免讓國內政黨競爭影響國家外交。

    不過，由於中共近日盛大舉辦九三閱兵，吳思瑤質疑，這可能是國民黨的多面手法，藉由訪日、訪美，分散和稀釋外界對前黨國民黨主席洪秀柱等人參加閱兵的焦點；一邊有立委赴日，另一邊卻附和中國的宣揚國威和抗戰史觀，「到底是在演哪一齣？」

    吳思瑤也點出，國民黨訪團成員言行前後矛盾，例如立委李彥秀日前批評總統賴清德「終戰」而非「抗戰」；羅智強在訪日期間，刻意強調台日關係在前總統馬英九任內已有發展，但馬政府當年卻曾禁止日本食品進口。吳直言，真正的外交不應當是短線操作、或為滿足國內政治需求，期許國民黨的訪團是真心誠意地經營對外關係，而非僅是為了「稀釋壓力」的刻意鋪陳。

    兼任民進黨青年局長的立委陳冠廷則表示，在野黨重視與其他民主同盟的關係，共同加深、加強彼此的交流與合作基礎，相信對國家都會有益處。

