    首頁　>　政治

    決定台灣主權國際條約 姚嘉文：舊金山和約應納入教育

    基進黨主席王興煥（左起）、台獨聯盟主席陳南天、總統府資政姚嘉文、民進黨立委張雅琳、台教會副會長陳月妙昨舉行記者會，呼籲正視「舊金山和約」決定台灣主權的歷史事實。（記者廖振輝攝）

    2025/09/06 05:30

    〔記者方瑋立／台北報導〕台灣國家聯盟、台灣獨立建國聯盟、台灣教授協會及台灣基進等團體，昨與立委張雅琳在立法院舉行記者會，會中強調舊金山和約才是真正決定台灣主權地位的國際條約，呼籲國人正視歷史事實，破除「台灣光復」、「開羅宣言」等錯誤敘事，強化主體性，推動台灣正常化。

    台灣光復、開羅宣言

    台派團體批錯誤敘事

    適逢二戰終戰八十週年、舊金山和約締約七十四週年，各團體今天上午九時在台北舉行「從舊金山和約看台灣自決之路」專題演說及論壇，由總統府資政姚嘉文進行專題演說，並邀集國際法學者姜皇池、台教會會長薛化元、台灣智庫諮詢委員賴怡忠、成大法律教授陳怡凱發表演講。

    姚嘉文昨指出，馬關條約讓日本取得台灣主權，舊金山和約則使日本放棄台灣主權，兩者都是關鍵文件；但國民黨長期迴避和約，只強調開羅宣言，以維持其政權合法性，甚至仍沿用光復節與國慶日的敘事，與台灣不屬於中國的國際法律事實背道而馳。他呼籲，應將舊金山和約納入教育，澄清國際事實，並在每年九月八日推廣其重要意義。

    台獨聯盟主席陳南天批評，國民黨及中國長期利用不具國際法效力的開羅宣言混淆視聽，掩蓋台灣人民的自決權。他強調，舊金山和約是法律根據，但當時國民黨未經國際承認便佔領台灣，是對人民主權的忽視。他並呼籲社會勇於關心、參與，正視台灣人民自決的歷史與現實意義。

    台教會副會長陳月妙則認為，一九四五年中華民國只是代表盟軍來台接受日軍投降，然而代表受降並非主權移轉的依據，「光復」是中國國民黨政權對台灣社會長期洗腦的結果，他呼籲美日等舊金山和約簽約國終止中華民國的軍事占領，正視台灣人自決權。

    台教盟理事長潘威佑指出，舊金山和約的價值，並不在於它的留白，確認日本放棄對台灣的權力，但沒有將台灣交給任何國家。應以此提醒世人「台灣命運應由人民行動決定」，教育也應引導學生理解，民主需要參與和監督，從野百合、太陽花到青鳥行動，皆是最佳教材。

    基進黨主席王興煥也強調，依據國際法，戰後領土的處置須以和平條約為準，舊金山和約是台灣地位的關鍵依據。他呼籲破除「抗戰勝利、台灣光復」的錯誤敘事，並強調「台灣只能是台灣人的台灣」。

