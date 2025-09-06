為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    中國九三閱兵前夕 台美國安官員阿拉斯加密會

    金融時報和路透先後報導指出，美國國防部印太事務官羅耶爾（右圖）與甫轉任國安會諮詢委員的徐斯儉（左圖）上週於阿拉斯加舉行秘密會談。（美國國防部官網、資料照）

    2025/09/06 05:30

    外媒揭露 徐斯儉晤美國防部官員

    〔記者蘇永耀／綜合報導〕外媒金融時報和路透先後報導指出，美國國防部印太事務官羅耶爾與甫轉任國安會諮詢委員的徐斯儉上週於阿拉斯加舉行秘密會談。而這場會面時間，就在中國舉行九三大閱兵前幾天。

    府方不評論 強調台美溝通順暢

    總統府昨對此回應，台美關係良好，溝通順暢，對於相關報導沒有評論。

    據指出，我國防部長顧立雄今年六月原訂親自率團前往華府，與美國防部次長柯伯吉進行會談，但因美方考量與中國互動，包括評估可能影響「川習會」，而臨時取消。相關會談則改在上週於安克拉治舉行，並由徐斯儉代表出席。

    金融時報引述數名知情人士報導說，就在中國舉行九三大閱兵前數日，美國國防部負責印太事務的最高官員羅耶爾上週在阿拉斯加安克拉治與時任台灣國安會副秘書長徐斯儉會面。

    總統府本週剛發布徐斯儉轉任國安會諮詢委員。而徐也被內定為下一任駐美代表。

    台美官員會談的內容，外界認為與台灣方面已準備向立法院提交軍購特別預算案有關。

    對此會面訊息，曾任職於美國國防部的亞洲安全專家柯海諾表示，美國頻繁跟台灣舉行高層官員會議，對美國的國家利益至關重要。「就在獨裁者三巨頭天安門廣場閱兵之際，這樣的美台互動顯然更具正當性。」

    外媒分析，美中持續推動談判以便結束貿易戰之際，美台阿拉斯加會談的消息引發外界關注，川普在追求與習近平舉行峰會的同時，究竟願意在多大程度上支持台灣。

