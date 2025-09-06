關稅、大罷免結果、風災》賴清德與綠委餐敘 提「三隻黑天鵝」

總統賴清德昨於官邸與第二批民進黨立委餐敘。圖為受邀人員座車進入官邸。（記者塗建榮攝）

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院新會期開議前，兼任民進黨主席的總統賴清德分批邀請黨籍立委赴官邸餐敘。據轉述，賴清德談到關稅、大罷免結果及風災是「三隻黑天鵝」，而立委們則輪番發言，反映地方民意或民怨，總統則仔細聆聽、不時交辦行政團隊處理。

賴領軍 民進黨縣市巡迴座談今起跑

民進黨今天也將啟動廿二縣市巡迴座談，由賴總統領軍，首日從基隆出發再到台北市，七日則前進桃園、新竹，被視為吹響二○二六年選舉號角。民進黨秘書長徐國勇昨表示，全國每一個地方都會去，與民眾站一起，聽取地方意見，與全民溝通。

賴總統分批邀請黨籍立委餐敘，昨晚出席者包括莊瑞雄、林岱樺、林淑芬、李坤城、陳瑩、陳俊宇、吳琪銘、黃秀芳、林月琴、郭昱晴等立委。行政院長卓榮泰、行政院秘書長張惇涵、總統府秘書長潘孟安也在座。

莊瑞雄會後受訪表示，賴席間談到「三隻黑天鵝」，第一是關稅，第二是大罷免結果衝擊執政黨，第三是風災。總統特別聽取每位立委的建言，也提及行政院未來有更多新措施，一一向立委說明，當務之急是風災須加速復原，讓老百姓正常生活。

至於是否觸及立院黨團改組相關議題？莊瑞雄說，完全沒有，總統提出三個面向想聽大家看法。每個人都提出自己的感受，以及如何讓執政團隊要更接地氣、讓民眾更加信任。

林岱樺則表示，府院黨團這樣的溝通就是改革的開始，所有與會立委將地方輿情、人民不滿，完整讓總統知道。政府推出很多興利措施，甚至一些改革方向都很明確，但為什麼地方感受不到？席間一直討論如何調整這個落差，讓人民知道政府所推動的。

