美參議員費雪：深化美台合作 對抗中共威脅

上週甫訪台的美國聯邦參議院軍事委員會資深議員費雪在美東時間四日於參院一場演講中，呼籲應果斷地加深美國與印太夥伴，包括與台灣的合作，共同對抗中共的威脅。（取自總統府官網）

2025/09/06 05:30

美眾院軍委會副主席魏特曼 促台灣軍購訂單優先交付

〔記者蘇永耀／綜合報導〕上週甫訪台的美國聯邦參議院軍事委員會資深議員費雪在美東時間四日於參院一場演講中，呼籲應果斷地加深美國與印太夥伴，包括與台灣的合作，共同對抗中共的威脅，以維護區域的安全、繁榮與自由。美國聯邦眾議院軍事委員會副主席魏特曼同一天在一場座談會上也說，五角大廈應以風險考量決定軍售訂單的交付順序，而非下單順序；他並籲美政府加速對台技術轉移。

上週甫訪台 費雪：「整合嚇阻」至關重要

費雪與美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾於上週五抵台訪問；費雪在演講中談到了她最近前往夏威夷和關島參觀美軍設施的行程，以及她與台灣、菲律賓和帛琉領導人的會晤。她表示，這次訪問凸顯了一個簡單的事實：全球正處於動盪的時代，而維護一個自由開放的印太地區， 對美國及我們的夥伴國安全至關重要。

費雪說，台灣的防衛不只是台灣自己的問題。任何區域衝突都會帶來毀滅性的全球影響。她指出，台灣是美國維護自由開放、以規則為基礎的國際秩序的試金石。台灣被迫屈服，不僅會動搖盟友的信心，也會助長全球各地的對手，這正是為何「整合嚇阻」至關重要。

她強調，必須推動一體化防衛，強化戰略夥伴關係，維護印太地區的安全、繁榮與自由。美國在該地區的強大存在能降低衝突的可能，並向盟友保證他們絕不會孤軍奮戰。當美國發揮領導力，世界會更安全。

面對中國對台軍事施壓不斷，魏特曼則在華府智庫哈德遜研究所舉辦的座談會中指出，最強大的嚇阻力不一定來自好的防守，而是來自好的攻擊，要讓對方明白如果採取行動將面臨什麼樣的反擊，這是確保能嚇阻中國的最好機會。

魏特曼強調，美台之間的合作不僅是硬體、系統方面，更重要的是軟體方面。軟體將以資料為驅動，要確保能即時運用資料，確保台灣和美國蒐集的資料可用於台灣的系統，以獲知如何嚇阻中國。

至於美國對台軍售交付延宕，魏特曼表示，五角大廈應該依照風險和需求考量來決定交付順序，不僅是按照下單的時間先後。如果在中國對台灣採取行動後才把訂單交付完成，「那就毫無意義了」，必須透過及時交付武器，進而形成嚇阻效果。

