新聞分析》朱又壞了一鍋粥

國民黨主席朱立倫頒發中評會主席團主席聘書給前中廣董事長趙少康。（截圖自朱立倫臉書）

2025/09/06 05:30

記者施曉光／特稿

從趙少康昨日說明接受中評會主席團主席聘書的原由談話來看，如果最後一刻盧秀燕仍堅拒參選黨魁，趙少康應該就是朱立倫口中「眾望所歸」人選的備胎。盧秀燕與趙少康，一個早在今年二月前就開始放話考慮爭奪黨權，另一個是經常對黨中央指手畫腳，挑戰朱立倫領導威信的人，如今朱立倫決定「退坑」，不玩的人最大，回過頭來要硬推盧、趙「跳火坑」，也算是消消過去一肚子的鳥氣。

不過，一個真心要放手，即將下台離開的人，本應少說話，更不該指定接棒人選，但朱立倫不斷指點江山，甚至有違黨務中立，在八二三罷免開票當晚於國民黨中央黨部召開記者會，背後還站著一堆黨務幹部，公然指定盧秀燕接黨主席位子。

由於盧在八二四宣布不選黨魁，才會累積一堆滿腔熱血的「九條好漢」表態參選，而且人數都已經湊成一個班了，卻被視為九個「小矮人」，始終得不到朱中央的關愛眼神。即便全黨上下有共識要找出斤兩足夠的「大咖」人選，再怎麼說也不應該是負責辦理選務，理當保持中立的黨主席出面，朱立倫卻連裝都不裝，多次大剌剌的發表所謂「眾望所歸」談話，形同蔑視已經表態的「九條好漢」。

在勸進盧秀燕不成後，朱立倫把腦筋動到趙少康身上，並趕在選舉領表登記前核發中評會主席團主席證書，為趙某取得登記參選資格提供「綠色通道」，政治操作斧鑿斑斑，宛如這次藍營黨魁改選大戲的「總編劇」或「總導演」。

趙少康昨日談話內容，形同直接印證藍營這段期間以來不斷有所謂「大咖」即將表態的傳聞，以及在背後的影舞者究竟為何人。

國民黨七月三十一日公告黨主席選舉，不過三週的時間，朱立倫就率領全體黨務主管召開記者會，表態要交棒給盧秀燕，讓人想起昔日的老國民黨時代，家長式領導的威權政黨性格。朱立倫公然指定交棒對象，不但違反黨務中立，也是自國民黨民主化以來歷次黨魁選舉中，有黨主席公然大喇喇的指定「接班人」，此事未成後，又透過冊封政黨名器，專供屬意接班人選取得參選資格的「入場券」。

原本該為選務成敗負起責任的朱立倫，卻成壞了一鍋粥的敗筆，不禁要讓外界懷疑，國民黨這次的黨主席改選還有可能會是一場公平公正的選舉嗎？

