透露韓國瑜希望他選黨主席 趙少康：不會跟郝同時選

中廣前董事長趙少康昨受訪表示，立法院長韓國瑜希望他出來選國民黨主席。（記者田裕華攝）

2025/09/06 05:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨主席朱立倫週三頒發中評委證書給前中廣董事長趙少康，讓趙獲得參選黨主席資格，引發議論。趙少康昨受訪表示，立法院長韓國瑜希望他出來選，但他認為適合參選黨主席的順序是台中市長盧秀燕、朱立倫、前台北市長郝龍斌，「如果他們三個都不選我就選」，但他和郝龍斌不會兩個一起選。

若盧不選 鼓勵朱續任

趙少康說，如果郝龍斌願意選，他就支持郝，也鼓勵郝出來選；郝應該有意願要選，只是還沒宣佈，還在看整個情況。趙也強調，「我和郝龍斌兩個絕對不會同時出現的競選名單上，我們不會兩個一起選」。

請繼續往下閱讀...

媒體詢問韓國瑜希望誰參選？趙表示，「他希望我出來，他非常關心」。韓國瑜講的也可能是客氣話，各方不同的意見他多聽聽。

趙少康透露，上週一他和韓國瑜、郝龍斌、賴士葆等人吃飯，韓國瑜關心他四年前是否拿到中評委身份。他說，時任黨主席江啟臣原本要頒中評委證書給他，更要為他修改一年條款，但他不喜歡因人設事、破壞規矩，因此未接受；既然沒有中評委身份，他根本沒想過要選黨主席。

趙少康表示，大家都希望盧秀燕出來，上週他主動邀約朱立倫見面討論黨主席一事，「朱立倫很堅決地說不要續任」。他則說，大家都同意盧秀燕第一，若盧不要他鼓勵朱續任，如果前兩者都沒有，那他就建議郝龍斌出來。但朱跟他說，「現在是不是還是以鼓勵盧秀燕為主？」話題到此結束，並沒有什麼戰鬥藍逼朱表態，朱不選他就選的傳言。

趙少康說，上週末兩人再溝通，朱立倫請他再勸盧秀燕，他還是堅持上述的順序，「如果都不行，非到不得已，我可以考慮」，但問題是他還是沒資格，因此朱就表示會「妥善處理」。趙強調，他沒有排除選國民黨主席，但還沒決定，如果檯面上的人表現都很好，那也不需要他。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法