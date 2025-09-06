為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    交保否柯要深思 黃國昌：一定讓柯點頭

    柯文哲妻子陳佩琪，昨前往住家附近的銀行進行匯款作業後返家。（記者田裕華攝）

    2025/09/06 05:30

    〔記者李文馨、洪美秀／綜合報導〕台北地方法院昨裁定柯文哲七千萬元交保，柯文哲律師團表示，柯在律見後表示需再行深思，待八日律見後決定。民眾黨主席黃國昌發文說，他完全理解柯文哲的心情，也希望柯在看守所內能收到支持者的期待，星期一一定要讓他點頭辦保。

    對於法官裁定交保，民眾黨則表示，謝謝承審法官捍衛司法純淨審判空間，還給柯文哲接受公平審判的權利，民眾黨將和柯文哲以及全體公民，一同找回台灣的司法正義。

    兩個太陽？ 周榆修：沒這個問題

    不過，外界關心柯文哲出來後，民眾黨是否出現「兩個太陽」的問題。媒體昨也詢問民眾黨秘書長周榆修，以後到底是要聽黃國昌還是柯文哲的？周說，「不會啦，這個想太多，沒有這個問題」。

    媒體也追問，柯回來後，民眾黨是否需要再改選主席。周榆修回說，沒有，就依照黨的規定照走就好，這根本不會構成問題。

    北院昨裁定柯文哲七千萬元交保。柯妻陳佩琪昨在民眾黨團主任陳智菡陪同下，前往住家附近的銀行進行匯款作業，返家過程面對媒體詢問是否籌到保釋金？黃國昌有無幫忙及柯媽情緒如何等問題，陳皆低頭不發一語。據悉，陳佩琪下午分別電匯三千五百萬元、一千五百萬元至台銀公庫，保釋金仍差兩千萬元。

    不過，柯文哲律師團昨也說明柯決定八日再決定是否交保，黃國昌在臉書發文表示，他完全理解柯文哲的心情，也希望柯在看守所內能收到支持者的期待，星期一一定要讓他點頭辦保。

    民眾黨也透過聲明說，為了回應支持者的期待與各界眾多友人的關心，民眾黨將協助柯家做好一切準備，待柯於星期一指示律師同意後，立即向北院辦妥交保的程序，迎接柯文哲出來。

    周想跟柯說：為了支持者由不得你

    周榆修坦言，除了天價的交保金，柯文哲是否願意被交保是他們面臨的挑戰，但為了廣大的支持者，他很想跟柯文哲報告，「這由不得你」。

    人在新竹老家的柯媽何瑞英，接受媒體採訪時不禁嘆說，「還要拿七千萬喔！」柯媽也哽咽表示，「聽到這消息很高興，但心裡很難過，我的腳沒辦法走，也沒辦法去看他」。柯文哲的妹妹柯美蘭則稱，沒有欣喜的感覺，因為還不知道最後的結果。

    黃國昌已連續三日沒有公開行程，昨也僅透過社群發表聲明，媒體詢問黃是否出國，周榆修說，一切正常，只是沒有公開行程。

    相關新聞
    政治今日熱門
