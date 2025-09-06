法界：柯交保金額及限制是否足夠有疑慮

柯文哲、應曉薇經合議庭裁定具保停押。（資料照）

2025/09/06 05:30

無法完全排除勾串或滅證風險 電子監控效果有限

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北地方法院昨裁定涉京華城容積率弊案的前台北市長柯文哲以七千萬元交保，並限制住居、出境及出海八個月，須接受電子監控，且不得接觸同案被告或證人。不過，法界指出，交保金額及限制措施能否完全有效防止勾串證人或潛逃，仍存在不少疑慮。

律師黃帝穎表示，高等法院曾因柯存在「七大串、滅證」風險而撤銷北院原裁，裁定柯續押禁見，且北檢起訴書指出，都發局前總工程司邵琇珮在研議京華城案行政程序時，聽從柯文哲上意，無視多名公務員及都委會委員提出的違法質疑，協助圖利京華城與鼎越公司，使京華城新建案獲得廿％容積獎勵及建照，涉及逾一二一億元不法利益。

柯在社群 多次針對證人發文

他說，柯文哲過去在社群平台上多次針對證人發文，包括林欽榮、苗博雅等證人，就證詞方面將造成一定影響。黃帝穎指出，即便法院裁定七千萬元交保，保證金的繳納仍無法完全排除勾串或滅證風險，而電子監控主要作用在防止逃亡，對阻止證人干擾效果有限。

黃帝穎稱，法院設置的禁見措施，目的在於確保審判程序公正及證據完整性，避免被告在羈押解除後對證人施壓或滅證。但他提醒，交保與限制措施能否完全達成此目的仍有不確定性，案件後續審理仍須高度關注。

律師包盛顥則認為，儘管法院設置電子監控理論上可限制被告行動與接觸，但實務上仍存在漏洞。例如電子監控僅能掌握位置，無法阻止被告透過第三人聯繫；禁止接觸規定也需檢警監控，難以完全防堵，對於具備龐大人脈與資源的被告，效果恐怕有限。

考量柯資產地位 不足以防潛逃

包盛顥並指，雖然七千萬元交保金額已屬高額，但考量柯文哲的資產規模與政治地位，仍可能不足以完全防止潛逃。

