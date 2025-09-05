中國國安部：中生來台愛上「間諜學姐」

中國國安部指出，一名中生來台和一名「學姊」交好，返中進入機密實驗室工作後，卻因愛情而外洩機密情資，深陷「溫柔陷阱」。（美聯社檔案照）

2025/09/05 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國安部微信公眾號四日曝光一起案例，稱十八歲的中生「小哲」來台灣交流學習，與一名年齡大十六歲的「學姐」交好，兩人很快墜入愛河，女生實際身分是「境外」間諜情報機關人員，小哲總共提供「學姐」涉及中國國防軍工領域的近百份情報，收取報酬四、五萬元人民幣，因此鋃鐺入獄。

中方片面說詞 我方無回應

不過，中國國安部這篇文章未說明「學姐」是否為台灣情報人員，更未提及事發時間點；考量內容為中方片面說詞，我官方相關部門昨並無回應。

中國國安部是以「間諜的詐騙公式」為題發布文章，內文曝光三起案例。第一起案例是中生「小哲」來台灣某大學交流遇到「學姐」的故事，文章更形容「一見鍾情」加「情緒控制」加「套取機密」等於中招。

中方稱近百份軍工情報外洩

文章描述，小哲是在一次偶然聚會中，一名自稱「學姐」的女生主動接近小哲，並對其頻頻示好，後續學姐常約小哲單獨聚會吃飯，小哲很快就和學姐開始交往。

中國國安部提及，小哲回到中國後進入一家涉及機密的重點實驗室工作，學姐常以查勤名義要求小哲拍攝實驗室現場照片，或以關心學業為由，要小哲分享最新學術研究成果。某天，學姐向小哲索取的資料變成具體的實驗數據、機密科研資料，小哲逐漸察覺異常、想跟學姐分手時，卻被學姐以「洩漏機密」威脅，在威脅與恐嚇下，小哲只能繼續提供情資給學姊。

