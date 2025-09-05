藝人轉發央視「致敬勝利」陸委會：中共打擦邊球

中國官媒《央視》昨在微博發文「九三盛大閱兵，致敬勝利！今天，我們一起紀念抗戰勝利80週年」，隨後舒淇、伊能靜、吳奇隆等藝人馬上跟進轉發。（圖擷取自微博）

2025/09/05 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕九月三日中國舉行抗戰勝利八十年閱兵，陸委會日前警告藝人勿唱和中共官媒宣傳，但金馬影帝吳慷仁等十幾名台灣藝人，仍轉發央視「致敬勝利」貼文。陸委會發言人梁文傑昨透露，央視提供文字模板給藝人轉發，「打了一個擦邊球」，將針對這次轉發個案「每一個去研究」。

梁文傑：文字沒貶低台灣

陸委會日前偕文化部行政查處廿三名藝人唱和中共宣傳，僅提出告誡並未懲處。三日凌晨，央視發文「九三盛大閱兵，致敬勝利」，隨後不少台灣藝人跟進轉發，包括舒淇、伊能靜、吳奇隆、張庭、朱孝天、楊宗緯、吳慷仁、楊培安、TANK等人。

陸委會第一時間回應，「尚無涉及貶低中華民國地位或宣揚以武力改變兩岸現狀」後，歐陽娜娜等藝人前天深夜也補轉發央視貼文。

梁文傑昨在例行記者會表示，經了解，央視大概提供藝人幾種模板，包括「英烈不朽，和平永駐」、「以勝利之名致敬英雄，珍愛和平」、「願萬里山河永昌，祖國繁榮富強」、「珍惜來之不易的和平」、「銘記歷史，緬懷先烈，珍愛和平，開創未來」等。

梁指出，「這些文字看起來是有經過刻意的設計」，沒有貶低台灣、中華民國的地位，也沒有宣揚以武力解決兩岸問題。他強調，對政府來說，最重要是有沒有貶損到中華民國的地位，有沒有要消滅中華民國主權，有沒有要鼓吹用武力解決兩岸問題，「這是最重要的」。

