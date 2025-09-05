洪秀柱參加中國閱兵違法？ 陸委會：立院若調查願配合

前國民黨主席洪秀柱出席中共九三閱兵，在天安門城樓上觀禮，中國官媒央視旁白介紹她是「國民黨代表」。（翻攝直播）

2025/09/05 05:30

〔記者鍾麗華、陳鈺馥、施曉光／台北報導〕九月三日中國舉辦大閱兵，包含國民黨前主席洪秀柱等人都受邀出席，陸委會副主委沈有忠昨表示，洪秀柱曾任立法院副院長，是指標性人物，是否列入兩岸條例列管範圍，「陸委會以比較積極的角度看待」。按照現行法規，如要進行調查，須由原任職機關發動，「立院若願意調查的話，陸委會一定全力配合」。熟稔兩岸問題的官員坦言，以現在立法院結構來看，應該不太可能。

沈有忠：弔唁國家英靈 台北有忠烈祠

沈有忠強調，要弔唁國家英靈不需要特別飛到北京，不需特別去和侵略者站在一起，向這些曾經屠殺國軍並企圖要消滅中華民國的解放軍致敬，台北就有忠烈祠，國防部、退輔會也舉辦很多紀念活動，呼籲要弔唁國軍英靈國人朋友，都可以積極參加。

媒體追問，洪秀柱參加中共閱兵目前沒有違反兩岸條例嗎？沈有忠說，當初訂法條時，中間確實有蠻多灰色空間，例如什麼叫做「合作行為」、什麼是「損害國家利益」，按照現行法規，要授權給當事人原任職機關做調查及認定。

沈有忠表示，若最後判定違法，按照兩岸條例，可處十萬元到五十萬元罰鍰。若現行法律有灰色地帶或是罰則過輕，也希望搜集更多意見後與朝野立委進行協商，取得共識後，再針對現行法規不足之處進行修法。

官員分析，洪秀出席中國閱兵的適法性，可分兩個層面來談，一是洪曾擔任立法院副院長，兩岸條例第九之三條的立法理由，只有納入行政部門。第二是兩岸條例第九十一條部分，如果此事要去課責，把洪當成規範對象，該條明定應經「原服務機關」會同國安局、內政部、法務部、陸委會及相關機關組成的審查會審認；他建議立院應主動調查，行政部門會全力配合，但官員坦言，以現在的立法院結構來看，應該不太可能。

洪秀柱特助、國民黨前副秘書長張雅屏昨則質疑，沈有忠在二○一八年，與中國高校進行交換生、交換教授以及研討會等合作事宜，教育部是不是該調查一下二○一八年的沈有忠教授，是否有違反相關規定？

