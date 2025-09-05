賴清德指「台灣不拿槍桿子紀念和平」》國台辦批背叛民族 陸委會：扭曲賴談話

賴清德總統在九三軍人節當天發文，祝福國軍全體弟兄姊妹，軍人節快樂！賴清德強調，台灣人民熱愛和平，不拿槍桿子紀念和平，而是緬懷先烈、記取歷史的教訓，堅守對自由民主的信念。（圖擷取自賴清德臉書）

2025/09/05 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國九月三日舉行盛大閱兵，賴清德總統直指「台灣不拿槍桿子紀念和平」、「更相信手中的裝備是用來保家衛國，不是用來侵略擴張」。中國國台辦昨痛罵賴言論完全喪失民族立場，充分暴露「台獨」分裂勢力背叛歷史、背叛民族、褻瀆先烈、泯滅良知的醜陋面目。陸委會則回應，國台辦再次扭曲賴總統談話，我們深感遺憾與不滿。

國台辦嗆暴露「台獨」面目

陸委會：深感遺憾與不滿

總統在九三軍人節當天發文，祝福國軍全體弟兄姊妹，軍人節快樂！賴清德強調，台灣人民熱愛和平，不拿槍桿子紀念和平，而是緬懷先烈、記取歷史的教訓，堅守對自由民主的信念。

國台辦發言人陳斌華說，九月三日是中國人民抗日戰爭勝利紀念日，是海內外中華兒女揚眉吐氣的「勝利日」。在舉國歡慶、隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十週年的日子，賴清德卻大放厥詞，美化侵略，煽動對立對抗。

陳斌華嗆聲，賴清德完全無視海內外中華兒女為挽救民族危亡所進行的偉大戰爭，完全無視中華兒女為實現民族獨立解放、用鮮血和生命鑄就的偉大歷史，完全無視中華兒女為拯救人類文明、保衛世界和平所作出的巨大民族犧牲和重大歷史貢獻。

陳斌華痛罵，賴的言論完全喪失民族立場，公然挑戰正義良知，嚴重傷害兩岸同胞感情，充分暴露「台獨」分裂勢力背叛歷史、背叛民族、褻瀆先烈、泯滅良知的醜陋面目和邪惡本質。

陸委會表示，對於國台辦再次扭曲賴總統談話，深感遺憾與不滿。總統講話闡明台灣人民熱愛和平，期盼當初飽受侵略之苦的國家，可以一起守護和平、追求自由民主、成為穩定與繁榮基石。而中共藉由「九三閱兵」展現兵力，和侵略者站在一起，完全和其維護和平的對外宣傳背道而馳。

