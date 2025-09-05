持紙扇打臉羅智強遭起訴 邱議瑩道歉

民進黨立委邱議瑩用紙扇揮打國民黨立委羅智強耳光被提公訴，昨發文公開向羅智強致歉。（資料照）

2025/09/05 05:30

〔記者吳昇儒、李文馨／台北報導〕民進黨立委邱議瑩去年在立法院，涉用紙扇揮打國民黨立委羅智強臉頰，羅提告，台北地檢署昨依妨害名譽罪將邱起訴，並聲請簡易判決處刑。邱議瑩說，審「再生醫療法」時因國民黨杯葛而延誤，場面混亂，羅智強卻透過直播嘲諷，她因一時失控、動手在先，是她的不對，邱並向羅致歉，強調錯的地方，自己會虛心改進，但對公共事務的使命，絕對不會改變。

羅提告 民事部分獲判賠20萬

檢方調查，去年五月二十八日立法院議場討論法案時，邱議瑩發現羅智強持手機進行直播，指民進黨以再生醫療法等其他議案干擾、延滯議程。邱議瑩走到羅面前稱「你是沒被打過喔」，隨後拿紙扇搧打羅的左臉一下，以此方式貶損羅智強的人格、名譽及社會評價。

羅智強事後對邱議瑩提起妨害名譽、恐嚇危害安全罪等刑事告訴，民事部分則求償五十萬元，最後獲判賠二十萬元。

邱議瑩表示，她無法接受對法案的不尊重，因此一時失控、動手在先，是她的不對。作為民代，她卻做了錯誤的示範，為此，她要向羅智強表達最深刻的歉意，但她更希望社會看到的是，再生醫療法通過，讓病患有更多治療希望，未來世代也將受惠。

邱提到，她從抗癌到立法共花十年，許多病患與家屬期盼這部法案已久。政治的焦點，應回到公共政策，而非個人衝突，若她的一時失態，能讓社會更關注醫療進步，那她願承擔一切責任。

