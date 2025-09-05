國民黨主席選舉》郝龍斌被質疑不利藍白合 卓伯源公開勸退

前彰化縣長卓伯源（中）昨宣佈參選國民黨主席，他以「藍白不會郝」為題，公開「勸退」還未宣布參選黨主席的前台北市長郝龍斌。（記者羅沛德攝）

2025/09/05 05:30

郝籲司法審慎評估柯是否仍需延押

〔記者施曉光、劉宛琳／台北報導〕傳聞布局參選國民黨主席的前副主席郝龍斌，由於過去與民眾黨前主席柯文哲的政治恩怨，再加上子弟兵、台北市議員游淑慧先前追打柯文哲涉入京華城弊案，被黨內認為郝當黨主席，將不利藍、白整合。已宣佈參選黨主席的彰化縣前縣長卓伯源昨就以「藍白不會郝」為由，公開「勸退」郝龍斌；郝龍斌則在台北地院召開柯文哲延押庭之際，發聲明呼籲司法機關審慎評估柯是否仍有延押的必要。郝此舉也被外界猜測近日將宣布參選，這是與柯文哲、民眾黨和解的起手式。

卓伯源昨直言，「如果藍白交給郝主席，藍白不會好，二○二六、二○二八都不會好」。國民黨不能再重蹈二○二四藍白分裂的覆轍，若讓郝龍斌出任主席，不僅基層盼望的藍白合作將再度歸零，民進黨更會偷笑。

對於卓伯源的勸退，郝龍斌辦公室表示，郝尚未決定參選黨主席，「謝謝縣長的指教」。

回顧去年八月柯文哲深陷政治獻金爭議、京華城案時，郝龍斌曾經重砲抨擊柯禁不起檢驗與誘惑，還說柯文哲是失敗的政治人物，已經成為民眾黨的負債，不是資產。

柯收押時 郝曾諷「個人造業個人擔」

柯文哲後因京華城案遭羈押，郝龍斌還諷刺柯文哲「個人造業個人擔」，並勸所有政治人物，凡走過必留下痕跡，善案皆有報，「蒼天饒過誰？」

不過，郝龍斌昨在臉書以「司法必須獨立公正，絕不能以羈押取供」為題發文，指柯文哲僅因「有逃亡及串供之虞」等籠統理由遭羈押，至今已長達一年。他表示，柯文哲去年底已經遭到起訴，起訴後仍持續羈押，這嚴重背離「羈押應是不得已的最後手段」的基本原則，更被濫用成逼供工具。

郝龍斌並說，遺憾的是，近年司法辦案對藍白政治人物呈現高度針對性：國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹及多位黨工遭長期羈押，民進黨涉及重大貪污與共諜案件人士卻能輕易交保，這樣的明顯落差，讓社會不得不懷疑司法是否中立？或已淪為政治打手？

