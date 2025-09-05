為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    柯文哲曝床靠馬桶太臭 數度淚灑法庭

    台北地院審理京華城等弊案，昨提訊前台北市長柯文哲（左圖）、台北市議員應曉薇（右圖）。（記者劉信德攝）

    台北地院審理京華城等弊案，昨提訊前台北市長柯文哲（左圖）、台北市議員應曉薇（右圖）。（記者劉信德攝）

    2025/09/05 05:30

    〔記者劉詠韻、張文川／台北報導〕京華城容積率弊案審理已一年，遭羈押的前台北市長柯文哲律師團隊昨以多名證人均認程序合法，並指柯家人病痛與防禦權為由，懇請法院准予交保停押。庭末，柯文哲發言半小時，感慨本案牽連多人外，也透露看守所生活艱苦，不僅陽光照不進，且床靠馬桶，為此需戴口罩睡覺，數度淚灑法庭。同樣在押的台北市議員應曉薇則說，她被羈押的每天，都在舍房用衛生紙抓牆上的蟑螂，再從窗戶小缺口丟出去「放生」，對於延押她已哀莫大於心死。

    應曉薇：每天抓蟑螂「放生」

    柯文哲表示，四名被告認罪均由同一檢察官承辦，關鍵證人林欽榮卻稱京華城訴訟中不得受理陳情，與法條及公務員說法矛盾。他質疑，官員皆知訴訟中的案件需積極處理，而林過去曾擔任新竹、台北、台南副市長，如今卻否認，是忘了，還是做偽證？

    柯文哲痛批，檢察官不僅因「小沈一五○○」將他羈押至今，妻子、三名子女與秘書亦受牽連，但民進黨應做夢也不曾想過，民眾黨竟如此乾淨。他質疑，檢方目標鎖定於他，無奈卻牽連多人，高中同學李文宗在京華城進行時，人並未在台北，卻僅因一封簡訊遭檢方求刑十年。

    柯文哲並說，一年來幾乎沒與人交談，也無奈對面室友僅向他喊話「阿北加油」後，隨即被所方換房。他並指，雖然在看守所已換過九名室友，但也得以見識台灣最底層的生活，再以韓國瑜曾說過「莫忘世上苦人多」的名句勉勵自己。

    應曉薇則表示，被羈押一年來，每天在看守所舍房內，用衛生紙抓牆壁上的蟑螂，從窗戶的小缺口丟出去「放生」，「我為什麼要把牠們放生？因為是我被關後，想到眾生應該平等」。

    應曉薇說，每個北市府官員出庭作證，都說她沒有欺負、責罵他們，前副市長彭振聲也說她沒有以「喝咖啡」暗示「放水」京華城案，但檢察官也不更正起訴書，迄今隻字未改。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播