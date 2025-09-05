柯文哲曝床靠馬桶太臭 數度淚灑法庭

台北地院審理京華城等弊案，昨提訊前台北市長柯文哲（左圖）、台北市議員應曉薇（右圖）。（記者劉信德攝）

2025/09/05 05:30

〔記者劉詠韻、張文川／台北報導〕京華城容積率弊案審理已一年，遭羈押的前台北市長柯文哲律師團隊昨以多名證人均認程序合法，並指柯家人病痛與防禦權為由，懇請法院准予交保停押。庭末，柯文哲發言半小時，感慨本案牽連多人外，也透露看守所生活艱苦，不僅陽光照不進，且床靠馬桶，為此需戴口罩睡覺，數度淚灑法庭。同樣在押的台北市議員應曉薇則說，她被羈押的每天，都在舍房用衛生紙抓牆上的蟑螂，再從窗戶小缺口丟出去「放生」，對於延押她已哀莫大於心死。

應曉薇：每天抓蟑螂「放生」

柯文哲表示，四名被告認罪均由同一檢察官承辦，關鍵證人林欽榮卻稱京華城訴訟中不得受理陳情，與法條及公務員說法矛盾。他質疑，官員皆知訴訟中的案件需積極處理，而林過去曾擔任新竹、台北、台南副市長，如今卻否認，是忘了，還是做偽證？

請繼續往下閱讀...

柯文哲痛批，檢察官不僅因「小沈一五○○」將他羈押至今，妻子、三名子女與秘書亦受牽連，但民進黨應做夢也不曾想過，民眾黨竟如此乾淨。他質疑，檢方目標鎖定於他，無奈卻牽連多人，高中同學李文宗在京華城進行時，人並未在台北，卻僅因一封簡訊遭檢方求刑十年。

柯文哲並說，一年來幾乎沒與人交談，也無奈對面室友僅向他喊話「阿北加油」後，隨即被所方換房。他並指，雖然在看守所已換過九名室友，但也得以見識台灣最底層的生活，再以韓國瑜曾說過「莫忘世上苦人多」的名句勉勵自己。

應曉薇則表示，被羈押一年來，每天在看守所舍房內，用衛生紙抓牆壁上的蟑螂，從窗戶的小缺口丟出去「放生」，「我為什麼要把牠們放生？因為是我被關後，想到眾生應該平等」。

應曉薇說，每個北市府官員出庭作證，都說她沒有欺負、責罵他們，前副市長彭振聲也說她沒有以「喝咖啡」暗示「放水」京華城案，但檢察官也不更正起訴書，迄今隻字未改。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法