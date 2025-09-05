檢方：柯文哲以科技突破法律禁令 隔空串證

檢察官指出，柯文哲於羈押禁見中還能以社群發文攻擊騷擾證人、扭曲證詞，「以科技突破法律禁令」隔空串證，毫無遵法意識，若交保只會更嚴重。（記者劉信德攝）

2025/09/05 05:30

「羈押禁見還能以社群攻擊騷擾證人」

〔記者張文川、劉詠韻／台北報導〕台北地院審理京華城等弊案，昨提訊前台北市長柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇，二人的羈押期限將於十月一日屆滿，合議庭為此進行延押訊問。檢察官指出，柯文哲於羈押禁見中還能以社群發文攻擊騷擾證人、扭曲證詞，「以科技突破法律禁令」隔空串證，毫無遵法意識，若交保只會更嚴重，且經手多筆柯收受現金的隨行秘書「橘子」仍在逃，有勾串之虞，建請延押禁見。

「毫無遵法意識 交保只會更嚴重」

檢察官廖彥鈞指出，九月有威京集團主席沈慶京、眾望基金會董事長李文宗、木可行銷公司負責人李文娟要作證，十月有柯文哲、東森電視總裁張高祥、會計師范有偉、民眾黨立委黃珊珊、財務長梁秀菊、副秘書長許甫要作證，皆是重要證人，柯仍有勾串之虞。

請繼續往下閱讀...

檢察官陳思荔指出，本案創造史無前例的「司法奇觀」，羈押禁見中的柯文哲仍能授權其社群帳號一再發文，攻擊騷擾、抹黑恐嚇證人，斷章取義扭曲證詞，就跟京華城突破都更法令限制、取得違法容積一樣，柯毫無避諱地隔空串證、製造輿論，無視法律規範，毫無遵法意識，羈押禁見尚且如此，無從期待會遵守法院禁止他接觸證人的禁令，交保後接觸、勾串證人的風險勢必更加嚴重，有續押禁見的必要。

陳思荔表示，證人證詞皆說明「工作簿」檔案中記載的金額、「感謝對象」與經手人都是真的，柯文哲是收受者，其政黨在媒體上抓取隻字片語，向支持者宣稱工作簿記載有誤，但事實上到目前為止，相關證人證詞都證明「每一筆都是對的」。

「橘子」仍在逃 有續押禁見必要

陳思荔說，基隆市副市長邱佩琳證稱，她轉交給柯文哲的文華東方飯店董事長林命群、信義房屋創辦人周俊吉之妻周王美文的各二百萬元，是放在自家管理室，由柯文哲派人前來取走；柯在市長室「踩飛輪」收下的邱清章三百萬元現金，疑也交給市長室秘書「橘子」許芷瑜處理；妙天給柯文哲的一千萬元，也是由橘子將裝錢的行李箱拖走，橘子經手多件柯文哲收受的款項，為本案重要證人，卻逃亡海外避不出面，柯若獲交保，極可能與橘子勾串。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法