中國鑽探東沙島周邊 恐發展軍事據點

圖為中國海洋石油公司一處海上鑽井平台。（擷取自中海油公司官網）

2025/09/05 05:30

〔記者方瑋立、洪定宏、陳鈺馥／綜合報導〕美國智庫示警中國在我國東沙島附近強行設置鑽井平台，引發區域安全疑慮。台灣安保協會副秘書長何澄輝昨示警，此舉是典型的灰色地帶衝突，中國恐藉鑽探「軟土深掘」，逐步將平台島礁化，最終發展成軍事據點。海洋委員會則強調，國防與國安單位都有掌握，國安系統的各項監控需要，海巡署都有配合處理。

學者：北京灰色地帶戰略手法 逐步推進周遭海域「內海化」

何澄輝受訪分析，中國近年不僅在南海、東海，甚至在黃海都出現類似作為，企圖透過固定據點加強軍事優勢。由於中國艦隊雖數量龐大，卻缺乏長航能力與艦載機操作經驗，因此更仰賴島嶼設施作為戰略節點，來延伸影響力並逐步推進周遭海域的「內海化」、「內湖化」。

中國破壞現狀 台菲應聯合抗議

何認為，本案發生在我經濟海域內，由於台灣與中國關係特殊，使得直接強硬向「外國」聲索主權的方式不易，也未必會獲得友盟支持。在國際法層面上，台灣能強調的主要是中國此舉破壞現狀，加深區域安全風險，尤其該區域亦涉及菲律賓主權主張，應聯合發起抗議。

何澄輝分析，這正是灰色作戰的典型模式，具有「可逆性」特徵：若抗議聲浪大，中國就可宣稱僅為石油勘探並暫停行動，但平台仍在，之後再逐步增設設施，最終完成島礁化、島嶼化。他強調，灰色衝突的本質是在「白」與「黑」之間反覆操作，對台灣這類小國的威脅極大，因此不能單靠自身，必須與友盟國家共同合作，集體發聲、嚴正抗議，才能遏制中國擴張行徑。

我強烈譴責 國安單位均有掌握

海委會指出，近年來，中國對於南海、東海及其他周邊海域內的資源，進行掠奪式探勘、開發，過去曾拖行鑽油平台至南海周邊國家的專屬經濟水域內進行探勘，可以說「劣跡斑斑，我們強烈譴責！」海委會未來將配合國安系統，與區域間相關國家合作，尋求共同的因應對策，以確保區域的安全穩定。

陸委會發言人梁文傑則表示，國防、安全單位均有掌握，會針對相關行為、樣態進行研議做為因應。

