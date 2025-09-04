內閣2.0上路 卓揆:重建發言體系

行政院長卓榮泰接受專訪。（圖由Yahoo《齊有此理》）

2025/09/04 05:30

常態普發現金 現在絕非時候

〔記者鍾麗華／台北報導〕「行動創新AI內閣二‧○」已正式上路。面對外界質疑民進黨政府不像已執政九年的老手，反而像新手，行政院長卓榮泰在昨天播出的網媒專訪回應，未來將加強發言體系，新上任的行政院秘書長張惇涵正重建發言體系，盡量把回應速度加快。

對於是否要求部會首長的政治敏感度？卓揆說，會要求，他並提到，過去有些首長發言，被外界認為不適當，或對外界批判的回應不夠貼切，「我們都當做經驗」，未來希望強化發言系統，所以他要求整個發言系統，能串連在一起。

卓揆表示，當有事件發生時，部會要讓行政院知道，要在什麼時候、講什麼樣的話，如果時間不在預期內，就要加速來提醒，這個機制，張惇涵上任後已在籌組相關工作。

「改善施政效率關鍵在於強化與立法院朝野黨團的互動」，卓揆強調，部會首長將負責行政、立法第一線溝通，但只要部會遇到困難，行政院會積極且主動參與兩院協商，甚至會針對個別議題主動啟動協商，並由張惇涵協助，若真有必要，他也會親自開啟兩院協商。

卓揆指出，最近立法院通過今年度追加預算案、災後特別預算案與韌性特別條例修正案，可以看出兩院合作比較順，已有操作模式，希望未來能夠保持，且行政團隊該說明的會說明、該要求的會要求，該堅持的也會堅持。

一直發現金 會打平國家累積的力量

外界也關切在野黨未來是否會常態性推行普發現金模式，卓榮泰強調，當前國際情勢動盪，還有許多建設與政策要推行，稅收不能一直用普發模式把錢發出去，「現在絕非時候」，若只是一直重複發現金給民眾，會打平國家累積下來的力量。

卓揆說，因為普發現金，明年度中央政府總預算加上相關特別預算，舉債來到四千億元，是過去從未發生事情，「我們有幾個四千億元可以舉債？」舉債要有意義，如用在軍購、產業支持等。

若在野續推普發現金如何應對？卓揆表示，不要讓它在討論過程形成主要力量，政府要「事先去做說明」、「提前去講政府的困難與需求」。

