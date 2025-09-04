盧秀燕重申不選黨魁 李乾龍︰不再為難她

台中市長盧秀燕昨出席工商協進會演講，重申自己不會參選國民黨主席。（中市府提供）

〔記者施曉光、黃政嘉、廖家寧／綜合報導〕儘管黨內最大公約數的台中市長盧秀燕已言明拒絕參選國民黨主席，就連積極勸進盧秀燕的前國民黨秘書長李乾龍昨也宣布放棄，「我們不再為難她」，但國民黨主席朱立倫昨天仍於中常會強調，絕不放棄以大家共同的力量，希望由「眾望所歸」的人來領導國民黨重返執政。

朱立倫表示，上週中常會已在多數中常委提案下，通過黨主席選舉受理領表登記的時間延後兩週，希望能有更多優秀人才參與，但他還是要強調，在二○二八重返執政為最高目標的情況下，希望由「眾望所歸」、能讓大家團結一致的領導者來領導國民黨重返執政。

朱立倫還說，這段時間絕不放棄，希望以大家共同的力量，由「眾望所歸」者來領導國民黨重返執政。

目前已表態參選國民黨主席者包括孫文學校總校長張亞中、國民黨立委羅智強、前國民黨立委鄭麗文、前彰化縣長卓伯源、前國民黨副秘書長張雅屏、國民黨中常委孫健萍、彰化縣議長謝典林、前國民黨國大代表蔡志弘及律師李漢中。至於前國民黨副主席郝龍斌、前台中市長胡志強、盧秀燕則出現黨內勸進聲。

文傳會︰勸進說服持續進行

鄭麗文昨就到新北市三重先嗇宮拜訪李乾龍並尋求支持。先前公開支持盧秀燕參選黨主席的李乾龍，被問到是否持續勸進盧時鬆口表示，最近三、四天做了最後一次努力，盧說她不參選「意志非常堅定」，就不再為難她。

盧秀燕昨於工商協進會理監事聯席會議發表專題演講時，也重申自己不會參選。她強調，她與台中市民簽下契約，下定決心會做好做滿，專心做好市政工作，這也是她不選黨主席的原因。

國民黨文傳會主委林寬裕昨接受訪問時，記者關切朱立倫所謂的「眾望所歸」人選是否指盧秀燕？有沒有與盧溝通？他沒有正面回應，只說朱立倫已經多次說明，希望大家認同、認可並期望來領導國民黨重返二○二八執政的領導人，可以接下黨主席重擔，而且所有的努力持續進行中，目前參選登記時間已經順延，相關協調、勸進及說服都會持續進行。

國民黨將於十月十八日舉行黨主席選舉投票，預定九月十五日至十九日辦理參選人領表作業，十八、十九日受理候選人登記。

